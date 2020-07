El TSJC manté l'Advocacia de l'Estat en el judici contra la Mesa del Parlament, en contra del criteri de les defenses

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès l'apartament de l'Advocacia de l'Estat en el judici contra part de la Mesa del Parlament del 2017, com havien demanat les defenses. Els magistrats consideren que l'estat es pot considerar perjudicat directe pel delicte de desobediència, i per tant es pot considerar acusació particular. A més, l'acusació popular, Vox, ha retirat al principi del judici la seva acusació per organització criminal contra els acusats.

Les defenses dels acusats han al·legat que l'Advocacia de l'Estat no hauria d'estar personada a la causa, ja que no és perjudicada, i han criticat Vox per mantenir l'acusació per organització criminal, amb petició de pena fins a 12 anys, fins l'últim moment tot i que el Suprem ho va descartar fa mesos. També han defensat la inviolabilitat parlamentària dels diputats per garantir també la seva llibertat ideològica, política i de reunió.

Al principi de la vista, l'advocat de Boya ha renunciat al testimoni de l'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant, mentre que l'advocat de Vox ha retirat l'acusació per organització criminal, després que el Tribunal Suprem la descartés en la seva sentència contra els líders del procés sobiranista.

El fiscal Pedro Ariche, tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, ha dit que la Mesa del Parlament té una funció governativa, no pas legislativa, i, per tant, els vots dels seus membres en aquest òrgan no estan emparats per la inviolabilitat parlamentària, sinó que són per aplicar el reglament de la cambra. Sí que estan emparats els vots d'aquests diputats quan participen en les votacions en les comissions o el ple, ha dit el fiscal. "No es jutja els diputats pel vot de suport a iniciatives legislatives", ha assegurat.

L'advocada de l'estat, Beatriz Vizcaíno, ha dit que l'estat sí que és perjudicat pel delicte de desobediència de diputats, i ha recordat que si hi ha acusació popular, com Vox, també hi pot haver acusació particular. A més, la seva presència al judici no perjudica específicament els acusats, ja que la pena que demana l'Advocacia de l'Estat és igual o inferior a la de la fiscalia.

La fiscalia ha volgut introduir a la causa el programa electoral de JxSí a les eleccions del 2015, cosa a la qual s'ha oposat l'advocat d'Anna Simó, però no les altres dues defenses.

Les restriccions per la covid han fet limitar l'accés de públic a la sala de vistes. La immensa majoria de personalitats que han acompanyat els acusats fins la porta del TSJC no han entrat a l'edifici. També s'han instal·lat mampares de metacrilat entre els advocats i s'han fet pauses periòdiques perquè els assistents s'airegessin, ja que no s'han pogut treure la mascareta en cap moment.