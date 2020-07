VOX retira la seva petició de 12 anys de presó als companys de Forcadell

L'acusació popular exercida per VOX ha retirat a l'inici del judici als companys sobiranistes de Carme Forcadell a la Mesa del Parlament i a l'exdiputada de la CUP Mireia Boya la seva petició de 12 anys de presó per organització criminal i manté únicament la de dos anys d'inhabilitació.

En l'inici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del judici als companys de Forcadell en la passada legislatura, l'advocat de VOX Javier Cremades ha retirat la seva petició de 12 anys de presó per als cinc acusats, en considerar que, en virtut de la sentència del Suprem a la cúpula del procés, no els pot atribuir un delicte d'organització criminal, sinó únicament de desobediència, per al qual sol·licita dos anys d'inhabilitació.

Els acusats, per a qui la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen una inhabilitació d'un any i vuit mesos per desobediència, són l'exvicepresident primer de la Mesa en la passada legislatura, Lluís Corominas (PDeCAT), l'exsecretària primera Anna Simó (ERC) , l'exsecretària quarta Ramona Barrufet (PDeCAT), l'exvicepresident primer Lluís Guinó (PDeCAT) i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.

L'advocada Judit Gené, que defensa Corominas, Barrufet i Guinó, ha denunciat que VOX hagi mantingut fins a l'inici del judici la seva petició, "infundada, temerària i contrària a la bona fe processal", de 12 anys de presó.

L'advocat de Simó, Raimon Tomàs, s'ha adherit a les queixes de Gené per la conducta de VOX i ha celebrat que hagi decaigut la seva petició de dotze anys presó per organització criminal, ja que entén que "desvirtuava" el procés, que ara es centrarà únicament en el delicte de desobediència greu.