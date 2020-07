Alerta de tsunami a Alaska després d'un terratrèmol de magnitud 7,8

Les autoritats dels Estats Units han emès una alerta de tsunami a Alaska després que s'hagi registrat un terratrèmol de magnitud 7,8 en l'escala de Richter amb epicentre al sud de la península i amb hipocentre a deu quilòmetres de profunditat.

El Centre d'Alerta de Tsunami dels Estats Units (NTCW) ha publicat un missatge d'alerta, en el qual explica que les regions que corren més risc de tsunami són "el sud d'Alaska i la península d'Alaska" i les illes Aleutianes.

D'altra banda, el Centre Geològic dels Estats Units (USGS) ha informat del terratrèmol que ha provocat l'alerta per tsunami, un sisme de magnitud 7,8 en l'escala de Richter que s'ha registrat aquest dimarts a les 6.12 hores UTC (temps universal coordinat, a les 8.12 en hora peninsular espanyola).

L'epicentre del moviment tel·lúric s'ha situat 99 quilòmetres al sud-est de Perryville (Alaska, Estats Units), amb hipocentre a deu quilòmetres de profunditat. Ara per ara, no hi ha constància que s'hagin registrat víctimes.