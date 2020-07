Borràs compareix aquest dimecres al Suprem investigada per presumptes contractes irregulars

La portaveu de JxCAT en el Congrés dels Diputats, Laura Borràs, està citada a declarar aquest dimecres en el Tribunal Suprem com a investigada per suposades adjudicacions irregulars a un amic quan dirigia la Institució dels Lletres Catalanes (ILC).

Després de rebre el passat 25 de juny l'autorització del Congrés per seguir endavant amb la causa contra la diputada, el magistrat instructor, Eduardo de Porres, la interrogarà avui en qualitat d'imputada pels presumptes delictes de prevaricació, malversació, frau a l'administració i falsedat documental.

El Suprem ja la va citar el passat 14 de febrer perquè acudís de manera "voluntària" per informar-lo de les diligències obertes contra ella i per prendre-li declaració, però Borràs va rebutjar comparèixer perquè, segons va assegurar llavors, això "implicaria validar totes les irregularitats que fa més d'un any estic denunciant".

El magistrat instructor creu que hi ha "sòlids indicis" que Borràs va adjudicar "directa o indirectament de manera arbitrària" contractes a Isaïes Herrero, un programador informàtic amic seu i també investigat, entre 2013 i 2017, quan dirigia la ILC.

En tots els expedients, va sostenir De Porres en demanar el suplicatori al Congrés, "va proposar la contractació, va acordar l'adjudicació, va resoldre aprovar la despesa, va certificar l'execució total o parcial del servei", va conformar la factura i va autoritzar el pagament.

Es van adjudicar "un total de 18 contractes menors" per 259.863 euros, indicava l'exposició, que va apuntar al fet que tots dos "van actuar de comú acord per a defraudar" a la ILC mitjançant el "fraccionament il·legal" de contractes, la "falsificació dels pressupostos" i la simulació de la participació de tercers.

La Fiscalia va donar suport a l'obertura de la causa contra Borràs i, en el seu escrit, va reproduir converses intervingudes a Herrero, com una en la qual comenta la seva relació amb Borràs: "Home clar, però jo amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la cooperativa, jo facturo uns trapis per allà".