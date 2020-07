L'antiga Mesa del Parlament al·lega al jutge que no volia desobeir sinó protegir diputats

Els excompanys de Carme Forcadell a la Mesa de Parlament Lluís Corominas i Anna Simó van al·legar que el seu objectiu quan no van vetar la tramitació de les lleis del procés no va ser desobeir el Constitucional, sinó protegir els diputats i la seva llibertat d'expressió, emparats per la seva inviolabilitat.

Així ho van defensar Corominas i Simó en el seu interrogatori, en què només van contestar a les seves defenses, en la primera sessió del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) als exmembres de JxSí a la Mesa i a l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, per a qui la Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per desobeir el Constitucional.

Corominas i Simó es van escudar a més que com a membres de la Mesa no podien impedir la tramitació de resolucions si complien amb els requisits formals per a ser debatudes en un ple.

El vicepresident primer del Parlament en l'anterior legislatura, Lluís Corominas (PDeCAT), va assegurar a preguntes de la seva advocada, Judit Gené, que no va tenir intenció de no fer cas dels requeriments del Tribunal Constitucional, sinó que únicament va guiar el propòsit de «permetre el debat, protegir els drets dels diputats» i donar veu a tots els grups, de manera que en cap cas van creure estar desobeint.



Comprovar requisits formals

En la mateixa línia, l'exsecretària primera Anna Simó (ERC) va remarcar que a l'hora de decidir a la Mesa si s'acceptaven a tràmit iniciatives perquè es discutissin i votessin en el ple es limitaven a comprovar si complien els requisits formals, sense entrar en el contingut.

Aquest criteri només tenia dues excepcions, en les resolucions posteriors als debats de política general, en què havien de comprovar que s'adequaven a les propostes que s'havien discutit en la sessió, i en les Iniciatives Legislatives Populars (ILP), en què la seva missió també inclou comprovar si el contingut s'adequa al que estableixen les normes, segons Corominas i Simó.

Per la seva banda, l'exmembre de la Mesa del Parlament de JxSí Ramona Barrufet va assegurar que «Ni jo ni cap membre de la Mesa vam tenir cap intenció de desatendre el TC, en cap moment».



«Experiència única»

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya va dir que ella va votar la DUI el 27 d'octubre del 2017 no pas de forma «simbòlica» sinó amb la voluntat que fos efectiva. La prova d'això, segons ella, és que la DUI va comportar l'aplicació del 155.

I l'exvicepresident primer del Parlament Lluís Guinó va defensar que el ple del 6 i 7 de setembre del 2017 en el qual es van aprovar la llei del referèndum i de transitorietat va ser «una experiència absolutament única» on es va fer «el que es fa habitualment als parlaments, que és fer política».

Al seu torn, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell va criticar el judici als exmembres de la Mesa, assegurant que el d'ahir al TSJC va ser «un altre judici injust».