Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 22 de juliol, el seu titular principal a l'ERO de Montajes Rus: "Una subcontractada de la mina presenta un ERO per acomiadar 244 empleats". La fotografia és per a la presentació de quatre curts de la Manresa dels anys 60. El diari també destaca l'exposició de la pell d'un dinosaure a Fumanya, el nou base del Baxi Manresa, el rècord de serveis prestats per Althaia el 2019 i les millores de seguretat per als vianants que reclamen els veïns de Solsona.



'Regió7': "Una subcontractada de la mina presenta un ERO per acomiadar 244 empleats"

'El Periódico': "140.000 milions per a una economia verda i digital"

'Diari de Girona': "El polígon del Far-Vilamalla es prepara per acollir els gegants de la logística"

'El Punt Avui': "Pla de reactivació"

'La Razón': "España logra 140.000 millones de la UE a cambio de reformas"

'Ara': "Europa aposta per Europa"

'ABC': "La UE enmienda la política económica de Sánchez e Iglesias"

'El Mundo': "Antiblanqueo dio tres alertas por los lazos de la productora de Iglesias con Irán"

'La Vanguardia': "Acord històric de la UE per a la reconstrucció"