El Govern estudia la possibilitat de tancar l'oci nocturn a tot Catalunya. Així ho ha afirmat el president, Quim Torra, durant la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament. Torra ha defensat una mesura que considera "important" perquè hi ha un "problema" en la prevenció de les relacions del jovent amb el coronavirus. El president també ha assegurat que va suggerir a la conselleria de Salut nomenar Josep Maria Argimon com a secretari de Salut Pública, càrrec que es va confirmar diumenge passat. Sobre els rebrots al territori, Torra confia que la situació a Lleida "s'estabilitzi" i que la corba baixi aquest cap de setmana. Tot i això, ha demanat "prudència" i ha advertit que la situació a l'àrea metropolitana de Barcelona és "difícil".

Torra ha tornat a fer "autocrítica" amb la gestió de la situació de la pandèmia als municipis: "Reconec que no hem sabut informar bé". Pel que fa als casos de rebrots arreu del territori, el president ha admès que la situació és "preocupant" en diferents zones, tot i que també ha mostrat la seva "confiança" en el control de la pandèmia. Torra ha apuntat que més de la meitat de la població pateix alguna restricció, tot i que ha assenyalat que l'escenari "no és tan preocupant" com ho era al març. "La situació és diferent".

En aquest sentit, el cap del Govern ha argumentat que l'1 de juliol hi havia 49 persones ingressades a les unitats de cures intensives (UCI) per covid-19, i que ahir n'hi havia 56 -un increment de 7 afectats. I que, en canvi, s'havia arribat a tenir 1.500 persones en llits de covid-19 al març: "No hi ha l'estrès hospitalari" de fa quatre mesos, ha asseverat el president, que tot i això ha demanat "cautela" a la població. De fet, Torra ha conclòs que la situació encara és "preocupant".



Crítiques de l'oposició

L'oposició ha carregat contra la gestió de la covid-19 del Govern des que en té les competències. La presidenta de CatECP, Jéssica Albiach, ha retret a Torra que fes moltes propostes a la Moncloa però que, ara que la Generalitat és qui en té la gestió directa, està "naufragant". "Estan fracassant i em preocupa el fracàs", ha deixat anar la líder parlamentària dels comuns, que ha advertit que la gestió genera "agonia, incertesa, por i patiment" a la ciutadania. Albiach ha afegit que el Govern no pot llençar les culpes a Madrid ni al món municipal.

Torra ha reblat que el combat contra la pandèmia no pot ser una "cursa de retrets", i que espera una "crítica constructiva" dels grups. El president ha argumentat que totes les propostes que va enviar a la Moncloa anaven acompanyades "sempre" d'idees constructives.

El cap de files del PSC-Units, Miquel Iceta, també ha demanat més mesures de prevenció al Govern, tot i que ha donat suport a l'executiu de Torra en la lluita contra el coronavirus. El president dels socialistes sí que ha criticat que la Generalitat passés de la fase 3 a l'anomenada "etapa de represa" en 24 hores: "Va ser un error". Iceta també ha lamentat que el Govern trigués 46 dies en nomenar un nou secretari de Salut Pública, i que els rastrejos no hagin funcionat "prou bé". "Anem tard, no comptem amb prou rastrejadors", ha sentenciat.

Iceta també ha apuntat que les mesures del Govern haurien de ser "més precises". Iceta ha tornat a demanar més col·laboració de l'executiu amb els ajuntaments. A la rèplica, Torra ha admès que hi ha "certs punts a millorar", però ha assegurat que l'executiu "no ha parat mai de governar". El president ha conclòs que està d'acord en escoltar els alcaldes i alcaldesses i ha recordat que ja s'ha reunit amb tots els qui estan més afectats pels casos de rebrots.

Finalment, la cap de l'oposició, Lorena Roldán (Cs), també ha lamentat una "falta de mesures de prevenció i tests massius i una falta de gestió". La líder del partit taronja ha acusat Torra de no estar fent "absolutament res" i d'haver perdut el control dels contagis. "Si hem de ser els qui demanem ajuda al govern espanyol no dubti que ho farem. Ni toca ara parlar d'eleccions ni de muntar números, toca salvar vides", ha afegit Roldán.

Davant l'exigència de mesures més dràstiques, el president de la Generalitat ha afirmat que "no es pot tancar" Catalunya, en referència a un confinament més estricte. "Estem mirant com podem anar trobant la manera d'atendre els brots que es presenten", ha justificat Torra.