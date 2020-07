Borràs es nega a declarar al TS per l'adjudicació de contractes a l'ILC

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va acollir-se ahir al dret a no declarar davant del Tribunal Suprem i va negar-se a respondre les preguntes del magistrat instructor de la causa, Eduardo de Porres.

A la sortida de l'alt tribunal, Borràs va afirmar que no declararà fins que hi hagi prova pericial practicada. «Quan hi hagi aquesta evidència, declararé gustosament i seré jo qui sol·licitarà poder venir», va dir en una atenció als mitjans. «Jo em veig obligada a defensar la meva innocència quan en realitat qui m'està portant davant d'aquest tribunal ni tan sols ha presentat les evidències factuals que permetin demostrar la meva culpabilitat», va argumentar.

«Col·laboraré sempre amb la justícia però no col·laboraré mai amb la injustícia», va afirmar. Borràs va ser dins el Suprem aproximadament un quart d'hora. «Jo que he vist els meus drets vulnerats des del primer moment, m'he acollit al dret constitucional a no declarar», va explicar.

Borràs estava citada com a investigada per la presumpta adjudicació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El magistrat instructor ja l'havia citada per una declaració voluntària el 14 de febrer a la qual Borràs va rebutjar anar.

El Suprem va demanar un suplicatori al Congrés per poder continuar amb la investigació per suposats delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental pel presumpte fraccionament de contractes i la cambra baixa ho va autoritzar. «El Tribunal Suprem ha estat molt veloç cridant-me a declarar i tramitant el suplicatori però molt lent amb la qüestió relativa a la prova pericial», va criticar Borràs, que va insistir que tant els Mossos d'Esquadra, com la Guàrdia Civil i el Tribunal Suprem han reclamat una prova pericial que, per ara, «no existeix».

Borràs va estar acompanyada de diputats de JxCat al Congrés i al Senat –Míriam Nogueras, Fer-ran Bel, Jaume Alonso-Cuevillas i Josep Lluís Cleries–, així com diputats al Parlament –Eduard Pujol i Francesc de Dalmases. També hi va haver representació d'ERC.