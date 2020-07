CCOO exigeix que es blindi la reducció de la bretxa

Comissions Obreres (CCOO) va exigir ahir que els plans de reconstrucció blindin la reducció de la bretxa salarial de gènere que va experimentar un lleuger descens segons les últimes dades disponibles i evitin que les dones «tornin a pagar la crisi».

Ho va assegurar Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya durant la presentació de l'informe sobre diferències retributives entre sexes, que mostren que les dones van cobrar el 22,2% menys que els homes durant el 2018, una baixada del 0,8% en comparació amb l'any anterior. Amb aquest ritme de decreixement, haurien de passar més de 30 anys per arribar a la igualtat retributiva.

«Calen mesures per blindar o reforçar els petits avanços que hi ha», va apuntar Garcia, en el dia en què l'Estat ha fet efectiu el primer pagament del fons covid, de 1.246 milions per Catalunya.

CCOO calcula que la meitat de les persones afectades per ERTO a l'Estat són dones.

El sindicat es mostra preocupat per l'impacte que tindrà la generalització del teletreball i les reduccions de jornada fins al 100% en els sous de les dones i reclama que es posi «fil a l'agulla» amb la llei d'igualtat retributiva i s'aposti per polítiques d'atenció social públiques i universals i per mesures per evitar que la bretxa «sigui crònica» com ara l'obligatorietat del permís de paternitat. També proposa que els plans finançats amb ajudes europees o amb el fons covid estatal inclogui una «mesura de compensació» per les persones obligades a reduir la seva jornada per cuidar de nens o persones dependents.

L'exigència d'apostar per blindar les polítiques de gènere també l'han dirigit a empreses i a sindicats a qui el sindicat reclama que es negociïn tots els plans d'igualtat pendents, després d'un període en què la representació sindical ha estat molt abocada a negociar les condicions de seguretat i salut, va dir Lídia Sandalinas, responsable de Polítiques d'Acció Sindical de Gènere de CCOO de Catalunya. «A partir d'ara començarem a exigir-ho perquè si no ho exigim no es faran, i si no es fan, les dones sortiran molt malament després de la covid», va alertar. Les sindicalistes recorden que l'any 2022 totes les empreses de 50 treballadors o més hauran de tenir un pla d'igualtat.

Els canvis s'haurien de focalitzar en els períodes d'edats més avançats que és on es nota més la diferència salarial, recorden.