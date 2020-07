La fiscalia demana penes d'entre 8 i 41 anys de presó als processats pels atemptats de Barcelona i Cambrils

La fiscalia demana penes d'entre 8 i 41 anys de presó per als tres processats pels atacs terroristes a la rambla de Barcelona i a Cambrils del 17 d'agost del 2017. En concret, per a Mohamed Houli, únic supervivent de l'explosió d'Alcanar, el fiscal demana una pena de presó de 41 anys. Per a Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes morts, en demana 36 i per a Said Ben Iazza en sol·licita 8 per col·laborador. Cap dels tres va participar de manera directa en els atemptats, i l'Audiència Nacional ja confirmava a principis de juliol, en l'acord per obrir judici oral, que no se'ls jutjaria per assassinat. Els atemptats de Barcelona i Cambrils van deixar 16 morts i més de 140 ferits.

En la interlocutòria que acordava l'obertura del judici oral, la sala penal confirmava la finalització del sumari pels delictes que va incloure el jutge instructor en el seu escrit de processament: integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, i delicte d'estralls en grau de temptativa. Tot això sense limitar que les acusacions puguin acusar-los d'estralls terroristes consumats i assassinats en temptativa o lesions de caràcter terrorista per l'acumulació d'explosius a Alcanar per preparar assassinats encara més massius.

Segons avançava aquest dimectes 'El País' i consta a l'escrit, la Fiscalia considera que Houli formava part de la cèl—lula terrorista de joves de Ripoll articulada a l'entorn de l'imam Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell de la trama i li demana la pena més alta, de 41 anys de presó. Segons l'escrit de Fiscalia, Houli, únic supervivent de l'explosió d'Alcanar, va participar activament en la planificació dels atemptats i en el trasllat del materials explosius a la finca.

La fiscalia considera provat que Mohamel Houli Chemial va participar en l'elaboració, fabricació i assecat de les substàncies explosives i en la confecció dels artefactes, inclòs el cinturó-bomba, "seguint les indicacions d'Es Satty. A més, Houli va gravar Youssef Aalla, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaqoub mentre feien els explosius i mentre "realitzaven proclames de la seva militància al salafisme combatent, anunciant la seva lleialtat a les consignes d'Abu Bakr Al Baghdadi i a Abu Mohammad, líders de DAESH".

Houli també gravar l'habitació on assecaven les substàncies exclamant: "Si Déu vol això ens obrirà les portes del jardí, del paradís".

A la fotografies que van fer del procés d'assecat i muntatge també hi apareix Houli, juntament amb Aalla i Abouyaaqoub. Segons la fiscalia, Houli i Aalla també van vendre joies robades els dies previs als atemptats per "sufragar les despeses de la compra de bombones de butà" i va acompanyar els altres dos terroristes a comprar-les el 15 d'agost.

Per tot plegat, l'acusa dels delictes de pertinença a organització terrorista, tinença, dipòsit i fabricació d'explosius amb caràcter terrorista i conspiració per cometre un delicte d'estralls de caràcter terrorista.

A Driss Oukabir, per a qui demana 36 anys de presó, la fiscalia l'acusa dels mateixos delictes i considera provat que es va integrar a la cèl—lula terrorista a mitjans del 2017 i que va estar a la a la casa d'Alcanar, on juntament amb Abouyaaqoub, va quedar-se durant la primera quinzena de juliol, un més abans dels atemptats.

Oukabir va viatjar al Marroc a principis d'agost i durant la seva estància a Tànger va buscar informació a través del seu telèfon mòbil sobre excavadores, plataformes elevadores, i maquinària pesada. A la seva tornada, el 13 d'agost, es va quedar a Ripoll "a l'espera de comparèixer en el judici que tenia el 14 d'agost per un delicte de violència de gènere". Segons la Fiscalia, però, consten diversos missatges i converses amb el seu germà Moussa i trucades d'Abouyaaqoub. També la visualització de vídeos amb discursos del predicador egipci Abdel-Hamid Kishk.

El 16 d'agost, un dia abans de l'atemptat de la Rambla, Abouyaaqoub va trucar Oukabir. Tots dos van anar a l'empresa 'Telefurgo' per llogar una segona furgoneta, a nom d'Oukabir i presentant la seva documentació com a conductor del vehicle. Oukabir, a més, es va fer càrrec de pagar el lloguer del vehicle. Aquell mateix dia a tres quarts de dotze de la nit va mantenir una conversa amb el seu germà a través de Facebook on l'acusava de posar-lo sempre "en problemes". Moussa li recriminava que no estava "preparat" i Driss va respondre que volia fer les coses a la seva manera "i no hi ha manera". "I després sóc jo el que m'ho menjaré tot", afirmava.

A Iazza l'acusa de col—laboració amb organització terrorista i li demana 8 anys de presó per deixar una furgoneta a un dels membres de la cèl—lula sabent que l'havia d'utilitzar per transportar-hi explosius. En concret, la fiscalia considera provat que Said Ben Iazza va fer-ho "amb la finalitat de fer-se amb els precursors necessaris per a l'elaboració de substàncies explosives".

A més, el 27 de juliol, Yousseff Aalla i Mohamed Hichartiy, "amb la identificació facilitada per Iazza, van aconseguir realitzar una altra compra" de 12 garrafes de 20 litres de peròxid d'hidrogen, amb un valor de 276,42 euros.

Indeminització per als ferits d'Alcanar

Per a tots tres demana la condemna a les costes proporcionals i en matèria de responsabilitat civil, demana que Houli i Oukabir indemnitzin els ferits per la segona explosió que hi va haver a la casa d'Alcanar durant el desenrunament, però no a les víctimes de la Rambla o Cambrils. En concret, els demana 229.281 euros.

També reclama indemnitzacions pels danys materials provocats en diversos habitatges i vehicles, que s'hauran de quantificar en execució de la sentència.