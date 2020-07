La fiscalia manté obertes diligències penals en dues residències del Bages i l'Anoia

La fiscalia manté obertes 28 diligències penals per la gestió de la covid-19 en residències a Catalunya, les mateixes que la setmana passada, segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat. Entre els equipaments hi ha la residència L'Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada i la residència de Capellades, gestionada per la Fundació Consorts Guasch, tal com ja va avançar aquest diari.

La fiscalia que té més investigacions obertes és la provincial de Barcelona, amb total d'onze. A més, el ministeri públic continua fent el seguiment en l'àmbit civil d'una setantena de centres. En el conjunt de l'Estat, la fiscalia té obertes 228 diligències d'investigació penals i 178 en l'àmbit civil, amb dades del 20 de juliol.

La Fiscalia Provincial de Barcelona manté 11 diligències penals obertes. Durant les últimes setmanes, n'havia arribat a obrir un total de 26, de les quals 14 han estat arxivades i una remesa a dos jutjats.

La fiscalia de l'àrea de Granollers manté obertes quatre diligències. Entre les obertes, n'hi ha una incoada després d'una denúncia d'un particular contra personal sanitari d'una residència.

A l'àrea de Sabadell continuen obertes cinc diligències; a la de Terrassa, una; a la de Mataró, tres; a la de Manresa-Igualada, dues, i a la Fiscalia Provincial de Tarragona, una altra.

La Fiscalia Provincial de Girona té oberta una diligències per la denúncia interposada per una associació en relació a una residència. Tot i que la Fiscalia General de l'Estat no ho concreta en el seu comunicat, segons va publicar l'ACN fa unes setmanes, la fiscalia investiga el geriàtric Palafrugell Gent Gran després que l'associació de familiars de residents i usuaris del centre n'informés la fiscalia.



Àmbit civil

Pel que fa a l'àmbit civil, la fiscalia manté el seguiment d'una setantena de centres. En aquests casos, es fa un seguiment de la situació als centres i per a la protecció dels usuaris. La Fiscalia Provincial de Barcelona manté oberta una diligència que inclou el seguiment de setze residències. La de Granollers manté el seguiment a set centres; la de Vilanova i la Geltrú-Gavà, onze, una d'elles genèrica; la de Sabadell, 25; la de Manresa-Igualada, dues, i la de Terrassa, dotze.

La Fiscalia Provincial de Tarragona fa el seguiment en l'àmbit civil de dues residències, i la de Girona té oberta una diligència genèrica de seguiment de residències.



Procediments penals

Pel que fa als procediments judicials, la fiscalia informa dels mateixos que les últimes setmanes. Continuen oberts dos procediments als jutjats de Sabadell, un d'ells per desatenció i falta de tractament, i un altre als de Cerdanyola, per presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió del deure de socors.

També es manté oberta una investigació al jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú en relació a una residència, una altra contra un altre centre al jutjat 7 de Gavà i una tercera al jutjat 8 també de Gavà.

La Fiscalia General de l'Estat ha fet públic en les últimes setmanes les diligències obertes a les diferents fiscalies d'arreu de l'Estat. El ministeri públic, però, ha explicat que ja no facilitarà setmanalment aquesta informació i que informarà les dades "puntualment" quan hi hagi "modificacions apreciables" en les dades disponibles.