Els juristes del Parlament diuen al TSJC que el TC veta iniciatives des del 2014

Diversos juristes del Parlament van assegurar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la Mesa de la cambra, com a principi general, no pot controlar políticament les iniciatives parlamentàries, però han admès que el Tribunal Constitucional (TC) va canviar parcialment i progressivament la seva jurisprudència anterior a partir del 2014. Per això, els lletrats van presentar al·legacions i van fer informes per adaptar-se a la nova realitat, intentant que l'alt tribunal no condicionés la capacitat d'iniciativa dels diputats però, alhora, respectant els advertiments del TC. El tribunal va recollir el canvi jurisprudencial en una sentència de finals del 2019.

L'exlletrat major Antoni Bayona va explicar que la Mesa només ha de verificar els requisits formals de les iniciatives, però en determinats casos, sobretot des del 2014, es pot valorar si el fons de l'assumpte contravé alguna sentència concreta del TC.