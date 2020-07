L'Aragó passa a ser zona vermella al mapa europeu de rebrots, mentre Catalunya empitjora però es manté per sota

Mapa per regions de nous casos cada 100.000 habitants els últims 14 dies |

L'Aragó ha passat a ser "zona vermella" al mapa europeu de rebrots en només una setmana, segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties d'aquest dijous. Fa set dies estava dues categories per sota amb menys de 60 casos nous casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Ara l'Aragó ja registra més de 120 nous casos per cada 100.000 habitants.

Catalunya es manté per sota d'aquest llindar, però ha empitjorat la seva situació. En la darrera setmana ha passat de trobar-se dues fases per sota de les "zones vermelles" a estar a un pas d'entrar-hi. De moment, es manté en la categoria taronja que classifica els territoris que registren entre 60 i 120 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.

A mitjans de juny, la Comissió Europea va recomanar l'aixecament de tots els controls fronterers després de constatar que tots els països tenien un nivell d'infeccions inferior a 100 nous casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.

A principis d'aquesta setmana Brussel·les va admetre que la situació a la Unió Europea era "volàtil" pels rebrots i va donar via lliure al tancament de fronteres en cas d'una "amenaça sanitària".

"Pot ser una justificació per controls localitzats o restriccions de viatge temporals", va assegurar a l'ACN un portaveu de la Comissió Europea.