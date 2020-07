Els acusats de la Mesa del Parlament veuen acarnissament del Suprem amb Forcadell

Els membres de la Mesa del Parlament en l'anterior legislatura i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, jutjats per desobediència, han denunciat aquest divendres "l'acarnissament" del Tribunal Suprem amb l'expresidenta de la cambra Carme Forcadell, a qui se li han revocat les sortides laborals.

Els companys de Forcadell s'han solidaritzat amb ella minuts abans que comencés l'última sessió del judici que enfronten al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver desobeit el Constitucional per permetre la tramitació de les lleis del procés.

"Davant d'aquest acarnissament per part del Suprem, que no entén ni de lleis ni de legalitat, sinó que només entén de venjança, l'única cosa que podem fer és persistir", ha assenyalat Boya als mitjans abans de mostrar tot el seu "suport" a l'expresidenta de Parlament i a "tots els independentistes" que afronten causes judicials vinculades al procés.

"L'únic que han fet és defensar l'autodeterminació de Catalunya", ha asseverat l'exdiputada cupera, que ha recalcat que no es tracta d'una qüestió "individual", sinó d'"una causa col·lectiva: va de drets i llibertats", ha emfatitzat.

Per la seva banda, l'exdiputada de JxSí Anna Simó ha denunciat que l'Estat espanyol està "aplicant un dret venjatiu" tant a Forcadell -a la qual se li ha revocat l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que li permetia sortir de la presó per treballar- com al Govern i a la societat civil catalana, i ha instat a continuar alçant la veu.

"No només no podem estar callats davant d'aquest atropellament dels drets fonamentals de les persones i dels canvis de jurisprudència a mitja partida, sinó que, des de la meva posició humil, demano a la ciutadania que tampoc calli", ha subratllat.

La seva col·lega Ramona Barrufet s'ha expressat en una línia similar en retreure als tribunals espanyols la seva "mala fe, venjança i escarni".

"Són paraules que no haurien d'existir i, si vénen de la Justícia, la situació esdevé molt precària", ha indicat per afegir que "quan la política es judicialitza, el sistema es torna pervers" i porta a "repressió per totes bandes sense cap tipus d'explicació".

Finalment, Lluís Guinó ha reclamat la fi de la "repressió" i ha advocat perquè "les qüestions polítiques es dilucidin on toca, que és bàsicament en els parlaments". "L'objectiu de la nostra lluita i presència aquí és que algun dia proper es normalitzi la situació i el que havia de ser un debat polític no es judicialitzi", ha insistit.

El judici als membres de JxSí a la Mesa en l'anterior legislatura -Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó- i a l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, per a qui la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen un any i vuit mesos d'inhabilitació, arriba aquest divendres a la seva última sessió, en la qual la causa ha de quedar vista per a sentència després que les parts exposin els seus informes.