La Fiscalia sosté que la cèl·lula de Ripoll va actuar «reunida al voltant d'Es Satty»

La fiscalia de l'Audiència Nacional descriu la cèl·lula gihadista que va cometre els atemptats d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils com una «cèl·lula criminal local seguidora dels postulats de l'organització terrorista Estat Islàmic, reunida al voltant de la figura de l'imam de les comunitats el Fath i Annour» de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, mort en l'explosió d'Alcanar del 16 d'agost.

Segons consta en l'escrit d'acusació fiscal, de 96 pàgines, les seves primeres recerques sobre Estat Islàmic són del novembre del 2015 i d'explosius, d'un any després. L'atemptat contra la Sagrada Família i altres edificis emblemàtics es va plantejar ja el maig del 2017.

Com que els autors dels atemptats van morir abatuts pels Mossos o en l'explosió d'Alcanar mentre preparaven l'explosiu amb què havien d'atemptar contra edificis emblemàtics catalans, la fiscal del cas, Ana Noé, només dirigeix la seva acusació contra tres persones.

Això no li impedeix descriure de manera telegràfica, però sense oblidar un detall, els passos fets pels terroristes fins als atropellaments en què van morir 16 perones i hi va haver 142 ferits (sense comptar els de l'explosió d'Alcanar).

Com ja es va avançar, sol·licita per a ells penes que oscil·len entre els vuit anys i els 41 anys de presó. La petició més alta és per als considerats membres de la cèl·lula terrorista, tot i que un, Driss Oukabir, que va llogar la furgoneta amb la qual es va cometre l'atropellament mortal de la Rambla, es va desvincular a última hora dels plans assassins del grup. Demana per a ell 36 anys.

Per a l'altre, únic supervivent de l'explosió d'Alcanar i el passaport del qual es va trobar en aquest vehicle, Mohammad Houli Chemlal, en sol·licita un total de 41.

En concret, la fiscalia demana 12 anys de presó per integració en organització terrorista, 15 per la tinença i fabricació d'explosius i 14 més pels estralls en grau de temptativa. La diferència de pena sol·licitada respecte d'Oukabir és que per a aquest només sol·licita 10 anys pels explosius.

El tercer arrestat, setmanes després en una carnisseria de Vinaròs (Castelló), va ser Ben Said Ben Iazza, que, segons la fiscalia, va col·laborar amb la cèl·lula ter-rorista. Li va prestar la furgoneta del seu oncle, tot i saber que «anava a ser usada per a l'adquisició i transport de productes químics», així com documentació personal per ocultar la veritable identitat del comprador. Amb aquesta documentació falsa Houli va comprar quatre garrafes de peròxid d'hidrogen.