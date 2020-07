La patronal de l'oci nocturn es mostra indignada amb el tancament de discoteques per la covid-19

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm s'ha mostrat indignada amb el tancament de discoteques, sales de ball i sales de festes que ha ordenat aquest divendres a la tarda el Procicat en el marc de les mesures per intentar contenir la pandèmia de la covid-19. En declaracions a l'ACN, el secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas, ha lamentat que no sabien res de la mesura i ha denunciat que s'aprova un divendres a la tarda "quan ja no tenim marge de maniobra". En aquest sentit, ha advertit que aquesta mateixa matinada ja hauran d'enviar els treballadors a casa, i ha denunciat les pèrdues econòmiques que patirà el sector, que s'afegiran a les que ja arrosseguen a causa del confinament del març passat.

Per a Boadas la mesura que ha aprovat el Procicat està "totalment fora de lloc", i ha criticat, a més, la manca de voluntat de diàleg del Govern. "Fa quinze dies que ni ens contesten", ha assegurat visiblement enutjat.

També ha recordat que al darrere del sector de l'oci nocturn hi ha "interessos molt importants, famílies, deutes...", i ha assegurat que la mesura de la Generalitat els deixa "totalment a l'estacada".

A parer del portaveu de Fecasarm, abans de prendre una mesura d'aquest tipus s'hauria d'haver aprovat un pla d'ajuts per al sector, i a banda ha denunciat que l'ordre del Govern va "en contra de les recomanacions de l'OMS", que aposten per tancar locals allà on hi ha brots de forma selectiva, "no de manera indiscriminada" tal com s'ha decidit.

Boadas ha acusat el Govern d'actuar amb "mala fe i nocturnitat" i ha reclamat diàleg amb el sector i un pla d'ajuts per pal·liar els efectes econòmics que tindrà la decisió.