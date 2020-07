Com serà la manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre d'enguany?

La manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre d'aquest 2020 combinarà una mobilització física amb una de virtual, com a conseqüència de la covid-19 i la crisi. La marxa tindrà el lema 'El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents' i buscarà "tornar a demostrar que la independència és possible i més necessària que mai".

La mobilització física es farà de forma descentralitzada arreu del territori i s'adaptarà a l'evolució de la pandèmia. D'entrada, l'ANC ha proposat concentrar-se davant diferents edificis de l'administració espanyola. Pel que fa a la virtual, aposten perquè la ciutadania accedeixi a una plataforma web per crear una "gran xarxa virtual" i es recolliran diners per afrontar l'emergència per la pandèmia.