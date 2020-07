Bèlgica prohibeix viatjar a Lleida i Osca

Bèlgica prohibeix als seus ciutadans visitar Lleida i Osca, segons ha informat el ministeri d'Exteriors del país, que inclou aquestes dues demarcacions en una llista on també inclou diverses regions de Portugal i Leicester, al Regne Unit. A més, qualsevol ciutadà provinent de Lleida s'ha de fer obligatòriament un test PCR i ha de complir amb una quarantena de 14 dies a l'arribar a Bèlgica.

El test i la quarantena es recomanen, tot i que no s'exigeixen, en cas de tornar d'altres zones de Catalunya. La decisió dels belgues se suma a la recomanació del primer ministre francès de no viatjar a Catalunya per la crisi de la covid-19. Noruega també imposa quarantena als provinents de l'Estat espanyol.