Catalunya registra 1.243 nous casos confirmats per PCR o epidemiològicament i tres noves morts

Catalunya ha sumat 1.243 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Això situa la xifra global de positius en 77.534, però puja fins a 89.727 si es tenen en compte proves serològiques (1.493 més). Dels casos nous amb prova confirmada, 428 són a la regió metropolitana sud (197 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 280 a la regió de Barcelona ciutat (279 per PCR a la capital catalana), 213 a la regió metropolitana nord i 177 a la de Lleida (137 al Segrià per PCR).

Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tres més i la xifra total és de 12.677.

Fins ara, hi ha hagut 4.244 ingressats en estat greu, sis més, i actualment en són 71, també sis més que en l'últim balanç.

Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat 158 casos corresponents al 24 de juliol, 901 al 23 de juliol, 1.124 al 22 de juliol, 1.177 al 21 de juliol i 851 al 20 de juliol.

A les residències hi ha un total de 15.584 confirmades com a positives. Són 32 més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.734 i són 101 mes respecte a l'últim balanç.



L'evolució a Barcelona ciutat

La regió sanitària de Barcelona, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, els casos confirmats per PCR o epidemiològicament han pujat de 280, fins als 20.464. Des de l'inici de la pandèmia, si s'hi inclouen proves serològiques i casos sospitosos, en aquesta regió s'han registrat 24.670 positius.

A la ciutat de Barcelona, els casos confirmats per PCR han augment de 279 respecte a l'últim balanç, arribant als 18.991. D'aquest total, hi ha 18 reportats a 24 de juliol, 248 a 23 de juliol, 338 a 22 de juliol i 332 a 21 de juliol. Del total de casos, 3.466 corresponen a residències. A la ciutat hi ha hagut, en total, 4.255 morts.

Pel que fa al municipi de Montcada i Reixac, que forma part de la regió sanitària de Barcelona ciutat, s'ha registrat un nou cas confirmat per PCR i el total és de 284. Dotze dels positius han estat en residències. Des de l'inici de la pandèmia, en aquesta ciutat han mort 26 persones per covid-19.



Regió metropolitana sud

Pel que fa al conjunt de la regió metropolitana sud, bona part de la qual té restriccions d'activitats, ha sumat 428 nous casos respecte a l'últim balanç de confirmats per PCR o clínicament, amb un total de 14.886. D'aquests, 23 corresponen al 24 de juliol, 341 al 23 de juliol, 278 al 22 de juliol i 344 al 21 de juliol. Des de l'inici de la pandèmia, incloent en aquest cas proves serològiques i casos sospitosos, en aquesta regió s'han registrat 17.028 casos.

En aquesta àrea s'hi inclou L'Hospitalet de Llobregat. Aquest municipi suma un total de 4.343 casos confirmats per PCR, 197 més que en el balanç de dijous. Del total del positius, 486 corresponen a residències. A la segona ciutat de Catalunya han mort des de l'inici de la pandèmia 498 persones.

Sant Feliu de Llobregat puja de vint nous casos fins als 326 confirmats per PCR, 54 dels quals en residències, i suma un total de 44 morts.

Només amb proves PCR, Viladecans acumula 683 positius (22 més que divendres), 108 dels quals en residències, amb 125 morts des de l'inici de la pandèmia. El Prat de Llobregat compta ja amb 639 positius (12 més), 63 dels quals en residències, i un total de 113 morts. Sant Boi de Llobregat comptabilitza 1.059 casos (14 més), 252 dels quals en residències d'avis, i un total de 230 morts. Cornellà de Llobregat té 1.225 positius (59 més), 283 en residències, i un total de 214 defuncions. Sant Joan Despí acumula 314 casos (15 més), 77 en residències, i 48 morts. Sant Just Desvern registra 230 casos positius acumulats (4 més), 127 dels quals en residències, i 60 morts. Esplugues de Llobregat té 505 positius (15 més), 108 en residències, i 75 morts.



Regió metropolitana nord

A la regió metropolitana nord, parcialment amb restriccions, hi ha 17.698 positius per PCR o epidemiològicament, 213 més (20.022 amb tests serològics). Una vintena dels casos corresponen al 24 de juliol, 123 al 23 de juliol, 158 al 22 de juliol i 180 al 21 de juliol.

Només amb les proves PCR, Santa Coloma de Gramenet té 1.353 positius (33 més), 201 en residències, i 211 morts en total des de l'inici de la pandèmia. Sant Adrià de Besòs té 391 positius (10 més), 99 en residències, i 75 morts. Finalment, a Badalona hi ha 2.197 positius (84 més), 189 dels quals en residències, i 218 morts en total.



Segrià i Noguera

A la comarca del Segrià, que també pateix restriccions d'activitats i mobilitat, es comptabilitzen 4.952 casos positius amb PCR, 137 més que en el balanç de divendres. S'han detectat 422 positius en residències d'avis (tres més), i 153 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (el mateix balanç que divendres). La ciutat de Lleida compta amb 3.430 positius per PCR (92 més), i els altres municipis amb més afectats són Alcarràs, amb 470 (15 més), i Aitona, amb 197 (sis més). Almacelles registra 117 casos (nou més) i Soses 97 (un més).

A la comarca de la Noguera, es registren 553 casos confirmats amb PCR (26 més), 109 dels quals en residències, i un total de 21 morts.

A tota la regió sanitària de Lleida hi ha 6.884 casos diagnosticats amb PCR o epidemiològicament, 177 més que fa 24 hores, 7.182 si es compten els tests serològics i els casos sospitosos.



Figueres i Vilafant

Figueres compta amb 388 positius per PCR (40 més), 30 dels quals en residències d'avis (un més), i un total de 10 morts. A Vilafant hi ha 40 positius (els mateixos que dijous), dos dels quals en residències, i dos morts.

A tota la regió de Girona, hi ha 6.349 casos diagnosticats amb PCR o epidemiològicament (81 més), 8.100 si es compten també els sospitosos o positius diagnosticats amb tests serològics.



Altres territoris

A la Catalunya Central són 6.460 els confirmats per PCR o epidemiològicament, 18 més (7.509 amb serològics). En el cas del Camp de Tarragona, es registren 2.242 persones amb coronavirus confirmades, 16 més (2.460 amb proves serològiques). A l'Alt Pirineu i Aran sumen un total de 433 casos confirmats, tres més (544 amb tests d'anticossos) i a les Terres de l'Ebre pugen a 409, una vintena més (499 amb les altres proves). Un total de 1.709 casos no tenen un origen conegut, set més que fa 24 hores.

La regió de Barcelona ciutat registra 3.917 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 3.697, mentre que a l'àrea metropolitana sud en són 3.129. A la Catalunya Central registren 1.722 residents confirmats i a Girona n'hi ha 1.711. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 475 casos positius confirmats, i a Lleida en registren 745. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 106 casos confirmats en les residències, mentre que a les Terres de l'Ebre se n'han registrat 25.



Tres morts més

Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tres més. En total, ja hi ha 12.677 víctimes, de les quals 6.948 han estat en un hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residències, 805 en domicilis, i 808 no classificades per falta d'informació.

Les funeràries han registrat una mort corresponent al 24 de juliol, dos més al 23 de juliol, cinc al 22 de juliol i nou al 21 de juliol. Aquestes dades, però, poden anar variant quan les funeràries actualitzin la informació en propers balanços.

Per territoris, a la regió sanitària de la ciutat de Barcelona han mort 4.281 persones, entre positius i sospitosos; a la zona metropolitana nord han mort 2.910 persones; la xifra a la regió metropolitana sud puja a 2.368 (un més que fa 24 hores); a la Catalunya Central 1.579 persones mortes (un més); a Girona 820 morts (un més); al Camp de Tarragona es mantenen en 400 morts; a Lleida en 229 defuncions; a l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts, i a les Terres de l'Ebre en 50 defuncions.