Catalunya suma 13 morts i 1.003 positius en el balanç de les últimes 24 hores

Catalunya ha sumat 1.003 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del departament de Salut. Això situa la xifra global de positius en 76.291, però puja fins a 88.234 si es tenen en compte proves serològiques (1.343 més).

Dels casos nous amb prova confirmada, 256 són a la regió metropolitana sud (126 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 251 a la regió sanitària de Lleida (197 al Segrià per PCR) i 224 a la regió de Barcelona ciutat (223 per PCR a la capital catalana). La regió sanitària metropolitana nord suma 148 nous positius per PCR o epidemiològicament. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tretze més i la xifra total és de 12.674.

Fins ara, hi ha hagut 4.238 ingressats en estat greu, 7 més, i actualment en són 65, quatre més que en l'últim balanç.

Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat 140 casos corresponents al 23 de juliol, 840 al 22 de juliol, 1.135 al 21 de juliol, 850 al 20 de juliol i 391 al 19 de juliol.

A les residències hi ha un total de 15.552 persones confirmades com a positives. Són catorze més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries, n'hi ha hagut 40.633 des de l'inici de la pandèmia i són 43 més respecte a l'últim balanç.

Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tretze més. En total, ja hi ha 12.674 víctimes, de les quals 6.948 han estat en un hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residències, 805 en domicilis, i 805 no classificades per falta d'informació.

Les funeràries han registrat una mort corresponent al 23 de juliol, quatre més al 22 de juliol, nou al 21 de juliol i deu al 20 de juliol. Aquestes dades, però, poden anar variant quan les funeràries actualitzin la informació en propers balanços.

Per territoris, a la regió sanitària de la ciutat de Barcelona han mort 4.281 persones, entre positius i sospitosos; a la zona metropolitana nord han mort 2.910 persones; la xifra a la regió metropolitana sud es manté en 2.367; a la Catalunya Central es continua amb 1.578 persones mortes; a Girona segueixen amb 819 morts; al Camp de Tarragona en 400; a Lleida puja a 229 defuncions; a l'Alt Pirineu i l'Aran es manté amb 30, i a les Terres de l'Ebre pugen a 50.