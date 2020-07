El PDeCAT talla amb Puigdemont just abans que es fundi JxCat

La direcció del PDeCAT va certificar ahir de manera pública i explícita la bretxa que a hores d'ara el separa del seu fins ara líder simbòlic, l'expresident català Carles Puigdemont, quan falten menys de 24 hores que Junts per Catalu-nya celebri el seu acte fundacional com a partit. La marca JxCat va ser creada per a les eleccions del 21 de desembre del 2017, en plena aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya: des de Bèlgica, Puigdemont es va posar al capdavant de la candidatura, però va exigir al PDeCAT –propietari dels drets electorals– que li deixés les mans lliures per confeccionar una llista amb nombrosos noms independents. Des de llavors els perfils independents –pròxims a Puigdemont però en molts casos aliens a la tradició política que representa el PDeCAT– s'han anat apoderant de la marca, fins al punt de quedar-se amb les sigles per convertir-les ara en partit. Durant mesos, el PDeCAT ha intentat convèncer Puigdemont i el líder de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, perquè no l'obliguessin a dissoldre la seva estructura i diluir el seu projecte ideològic dins de JxCat.