Catalunya suma 1.243 nous casos confirmats per PCR i tres morts més en un dia

Catalunya va sumar ahir 1.243 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de divendres, segons les últimes dades del departament de Salut. Això situa la xifra global de positius en 77.534, però puja fins a 89.727 si es tenen en compte proves serològiques (1.493 més). Dels casos nous amb prova confirmada, 428 són a la regió metropolitana sud (197 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 280 a la regió de Barcelona ciutat (279 per PCR a la capital catalana), 213 a la regió metropolitana nord i 177 a la de Lleida (137 al Segrià per PCR).

Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tres més i la xifra total és de 12.677. Fins ara hi ha hagut 4.244 ingressats en estat greu, sis més, i actualment en són 71, també sis més que en l'últim balanç. Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'inclouen els testos serològics, a tot Catalunya s'han registrat 158 casos corresponents al 24 de juliol, 901 al 23 de juliol, 1.124 al 22 de juliol, 1.177 al 21 de juliol i 851 al 20 de juliol.

A les residències hi ha un total de 15.584 confirmades com a positives. Són 32 més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.734 i són 101 mes respecte a l'últim balanç. A la Catalunya Central són 6.460 els confirmats per PCR o epidemiològicament, 18 més.



L'evolució a Barcelona ciutat

La regió sanitària de Barcelona, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, els casos confirmats per PCR o epidemiològicament han pujat de 280 fins als 20.464. Des de l'inici de la pandèmia, si s'hi inclouen proves serològiques i casos sospitosos, en aquesta regió s'han registrat 24.670 positius.

A la ciutat de Barcelona, els casos confirmats per PCR han augment de 279 respecte a l'últim balanç, i s'ha arribat als 18.991. D'aquest total, hi ha 18 reportats el 24 de juliol, 248 el 23 de juliol, 338 el 22 de juliol i 332 el 21 de juliol. Del total de casos, 3.466 corresponen a residències. A la ciutat hi ha hagut, en total, 4.255 morts.

Pel que fa a la regió metropolitana sud, bona part de la qual té restriccions d'activitats, ha sumat 428 nous casos respecte a l'últim balanç de confirmats per PCR o clínicament, amb un total de 14.886. D'aquests, 23 corresponen al 24 de juliol, 341 al 23 de juliol, 278 al 22 de juliol i 344 al 21.