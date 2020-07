Chacón alerta que el sector turístic a Catalunya està «en un moment molt crític»

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va alertar que el sector turístic està «en un moment molt crític» després de les recomanacions de les autoritats franceses de no viatjar a Catalunya pels nous brots de coronavirus. «S'han de prendre mesures contundents de suport al sector turístic perquè les conseqüències econòmiques seran molt fortes», va advertir Chacón, que va recordar que la previsió és perdre fins a 15.000 milions d'euros en la facturació turística d'aquest 2020. La consellera es va expressar en aquest sentit durant una reunió telemàtica amb el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme –format per entitats públiques i representants empresarials del sector privat- per analitzar la situació i concretar properes accions.

A la trobada, Chacón també va recordar que França és el primer mercat emissor internacional i va assenyalar que el 2019 Catalunya va rebre 4.070.500 turistes francesos que van generar una despesa de 2.446 milliosn d'euros. La consellera també va reiterar la necessitat d'estendre els ERTO en el sector com a mínim fins a final d'any, aconseguir una reducció de l'IVA per a les activitats del sector turístic i reclamar els 7.500 milions d'euros d'ajuts directes del fons de recuperació de la Unió Europea.



Els francesos van a la Jonquera

Diversos clients francesos es van desplaçar ahir fins als comerços del Pertús i la Jonquera malgrat les recomanacions del seu primer ministre d'evitar-ho. Jean Castex va desaconsellar divendres viatjar a Catalunya pels rebrots de covid-19. Malgrat l'anunci, des de primera hora del matí el degoteig de vehicles estrangers va ser constant i la circulació fluida en ambdós costats de la frontera. Els visitants van defensar que les mesures de seguretat «són les mateixes» i que mentre sigui possible anar d'una zona a l'altra no hi veuen «cap problema». La majoria de compradors s'hi van acostar per comprar aliments, però també tabac i alcohol, ja que aquest tipus de productes són més econòmics a l'Alt Empordà.

Carros de la compra ben plens, bosses amunt i avall i moviment als aparcaments de la Jonquera i el Pertús. L'escena es va repetir tot el dia.