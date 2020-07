? El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer una crida a l'independentisme perquè estigui «preparat» per si en les pròximes eleccions catalanes aconsegueix superar el 50% dels vots, fet en el qual té «plena confiança». «Haurem de tenir una resposta clara per a la ciutadania», va afirmar. Torra va dedicar una bona part del discurs a repassar la gestió de Govern durant la pandèmia i no va donar pistes sobre la data electoral.