Iceta demana que hi hagi eleccions aviat per tancar l'etapa de Torra

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta,va reclamar que se celebrin eleccions a Catalunya per aconseguir «un canvi de rumb», i va lamentar que l'única resposta que es trobi en el president de la Generalitat, Quim Torra, sigui el referèndum. «Si no guanyem nosaltres hi haurà quatre anys del mateix, quatre anys de retrocés», va afirmar aquest dissabte. Sobre la gestió de la pandèmia, va acusar el Govern d'arribar «tard i malament a tot», i de no preparar-se per a l'arribada dels rebrots «anunciats». «Després de tres mesos queixant-se del que feia el Govern d'Espanya, no van aprofitar per preparar-se pel que era obvi».. Va afegir que és «impossible d'explicar» que s'hagi estat sense secretari de Salut Pública en plena pandèmia.

Iceta va fer balanç del darrer curs polític, marcat per la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, va criticar que el Govern hagi fet «confrontació en els pitjors moments per a la confrontació», i va posar en evidència les «insuficiències» de l'executiu català en la lluita contra la pandèmia.

«Està pagant la factura de tres mesos seguits on ha fet política de confrontació i d'intentar avançar en la seva agenda política enmig de la pandèmia», va afegir el líder del socialisme català.