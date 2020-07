El PDeCAT recela de la promesa de Puigdemont

Fonts de la direcció del PDeCAT, que presideix David Bonvehí, van valorar l'acte polític de JxCat d'ahir, amb Carles Puigdemont, Quim Torra i els presos de Junts. «La promesa de ser inclusius no s'ajusta a la realitat», van apuntar des de l'entorn de Bonvehí, que desconfia de la promesa de Puigdemont perquè Junts per Catalunyta no sigui «cap eina sectària ni excloent».

En la mateixa línia, Toni Comín va comentar en aquest acte que «ningú no ha de renunciar a la seva trajectòria» per poder formar part de JxCat. Paraules que l'executiva del PDeCAT també rebutja: «Importen els fets». D'altra banda, l'entorn de Bonvehí va demanar al sector crític de mesurar la cor-relació de forces durant l'executiva de dilluns que ve.

Els afins al president del PDeCAT opinen que el nou partit no ha engegat amb la força que esperava Carles Puigdemont. Argumenten, per exemple, que els 2.500 militants actuals de Junts per Catalunya estan «lluny» dels 7.900 associats de la Crida -el 40% del cens- que van participar de la consulta del 19 de juliol, per convertir-se en una fundació.

L'equip de Bonvehí va criticar que l'expresident del Govern hagi tirat endavant el seu partit, malgrat que encara es mantenen certes converses per buscar un acord in extremis entre PDeCAT i JxCat. Els dirigents arrenglerats amb Bonvehí, Marc Solsona, Marc Castells, Ferran Bel i Montserrat Candini, creuen que, després de la fundació de JxCat, l'entesa és ara «més lluny», principalment pel model ideològic.