Xina i EUA apugen la tensió després del tancament del consolat a Houston

La tensió entre els Estats Units i Xina no deixa d'augmentar pel tancament dels seus respectius consolats. Diversos agents federals nord-americans i altres forces de seguretat van entrar a última hora de divendres al Consolat General de la Xina a Houston, Texas, després de complir-se el termini previst per Washington per al seu tancament.

Els agents van entrar a l'edifici 40 minuts després que el termini conclogués, segons el diari local Houston Chronicle. Mentrestant, equips de seguretat amb samarretes que tenien el logo del departament d'Estat dels Estats Units vigilaven l'entrada del darrere.

Moments abans de complir-se la data límit, la Policia de Houston havia establert una barrera al voltant de l'edifici, que el Govern xinès ha ocupat durant quatre dècades, i tancat els carrers veïns. Segons el departament d'Estat dels Estats Units, el Consolat General de la Xina a Houston estava implicat en una investigació per frau duta a terme per una institució de Texas i que els membres de la missió diplomàtica «estaven directament involucrats en les comunicacions amb els investigadors i els van guiar sobre quina informació recopilar».

Així, segons el departament d'Estat, les activitats dels treballadors del consolat a Houston «són un microcosmos del que, creiem, és una xarxa més àmplia d'individus en més de 25 ciutats que tenen el suport dels consolats aquí». «Els consolats han estat brindant a les persones d'aquesta xarxa orientació sobre com evadir i obstruir la nostra investigació. I es pot inferir d'això la capacitat d'assignar tasques a una xarxa d'associats a tot el país» han explicat funcionaris del Departament d'Estat, en declaracions recollides per la cadena CNN.

El Govern xinès va expressar ahir la seva «profunda insatisfacció» i la seva «ferma oposició» a l'entrada de les forces de seguretat nord-americanes al consolat. En resposta, el portaveu del ministeri de Relacions Exteriors, Wang Wenbin, va assegurar que les instal·lacions del consolat general xinès a Houston només compleixen una estricta funció de locals diplomàtics i consulars. «La Xina ha expressat una gran insatisfacció i una ferma oposició al desallotjament forçat dels EUA del consolat, va indicar el portaveu en un comunicat recollit per l'agència de notícies Xinhua.

Les autoritats nord-americanes van informar ahir que un ciutadà de Singapur s'ha declarat culpable d'actuar sota la direcció de responsables d'Intel·ligència xinesos per obtenir informació confidencial d'oficials nord-americans.



Confessió d'un espia

Jun Wei Yeo, també anomenat Dickson Yeo, es va declarar culpable en un tribunal federal de Washington D.C. pel càrrec d'actuar dins dels Estats Units com «agent estranger il·legal». Els documents judicials recollits per The Straits Times indiquen que l'acusat va utilitzar la seva consultoria política als Estats Units com un front per recopilar informació per a la Intel·ligència xinesa, en una operació centrada en empleats militars i governamentals nord-americans amb autoritzacions de seguretat en llocs de xarxes socials professionals. Segons la seva declaració, Yeo els pagava per escriure informes que estaven destinats a clients a Àsia, però que en realitat van ser enviats al Govern xinès sense el seu coneixement.

L'acusat es va matricular el 2015 com a estudiant de doctorat a l'Escola de Política Pública Lee Kuan Yew, on va investigar l'activitat de la Xina per als estats petits al llarg de la seva trajectòria de la nova ruta comercial que el gegant asiàtic està desenvolupant a Àsia.