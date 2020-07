Els casos positius a la regió sanitària de Lleida creixen el 130% en només un mes

Catalunya és una de les comunitats autònomes d'Espanya més afectades pels rebrots actualment. Només en l'últim mes, els casos positius de la covid-19 a Catalunya han augmentat un 28%, i ahir es van superar els 90.000 positius des de l'inici de la pandèmia. Tot i això sembla que la xifra de defuncions no està tenint un increment tan destacat com el de positius, ja que des del 26 de juny han mort 136 persones, el que significa un increment de l'1%.

La crescuda de les xifres ha estat protagonitzada sobretot per la regió sanitària de Lleida, que ha augmentat el nombre de casos positius de la covid-19 gairebé el 130% des del 26 de juny passat. Així ho indiquen les dades que actualitza diàriament el departament de Salut, i que fan palesa la complicada situació en què es troba la comarca del Segrià, zona de Catalunya on s'han produït els rebrots més importants des del final del confinament.

D'aquesta manera, aquest ter-ritori va passar de 3.132 casos positius el 26 de juny als 7.194 actuals, el que significa que hi ha hagut un augment de 4.062 casos en només un mes a la regió sanitària de Lleida. A més, aquest increment dels casos també s'ha vist reflectit en un increment de defuncions. Ara fa un mes el nombre de morts a Lleida era de 210 i ara és de 229. Tot i que l'increment no ha estat molt destacat pel que fa a números, sí que ho és pel que fa a percentatges, ja que el 9% d'increment de la regió sanitària de Lleida és el segon més alt de tot Catalunya, superat només per la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, amb cinc noves defuncions però amb molta menys afectació, i seguit de la regió sanitària de Girona, que ha incrementat aquesta xifra l'1,5%.

Pel que fa a la Catalunya Central, l'increment tant de positius com de defuncions és inferior a la mitjana de Catalunya ja que es troba en un 15% i un 4% respectivament. Cal destacar que a final de juny la regió de Lleida estava amb poc més de 3.000 positius i que en només aquest mes s'està acostant als 7.530 positius que tenim actualment a la Catalunya Central.

A l'Alt Pirineu i Aran la situació continua sent més o menys tranquil·la, amb un increment de casos del 15%, el més inferior de Catalunya després del Camp de Tarragona, que en té el 12%. Sí que cal destacar l'increment de defuncions de l'Alt Pirineu, que ha superat el centenar de morts i ha crescut el 25% en l'últim mes.

La ciutat de Barcelona i la regió metropolitana sud també han incrementat la xifra de positius al voltant del 30% i han arribat a gairebé 25.000 i 17.500 positius respectivament.

Per altra banda, a les Terres de l'Ebre, la regió sanitària menys afectada de Catalunya, han superat els 500 casos i ja s'apropen als 545 que tenen actualment a l'Alt Pirineu i Aran. A l'Ebre han viscut l'increment de casos més gran després de Lleida, amb un 51%, i el més gran de morts de tot Catalunya, un 11% després d'arribar a la 50 de defuncions, 20 menys que a l'Alt Pirineu i Aran.