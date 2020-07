Dues dones de 63 i 66 anys moren ofegades a la platja de Griells de l'Estartit

Dues dones de 63 i 66 anys van morir ahir ofegades a la mateixa zona de la platja de Griells de l'Estartit, una al matí i l'altra a la tarda, segons va informar Protecció Civil. La bandera verda va onejar a la platja durant tota la jornada.

La primera víctima, de 66 anys, va rebre intents de reanimació per part pel socorrista, que cap a les 11 del matí va demanar suport al SEM perquè la dona no reaccionava. Els efectius del SEM, que s'hi van desplaçar amb un helicòpter, tampoc no la van poder salvar.

La segona víctima, de 63 anys, va ser trobada inconscient a la sorra per uns banyistes, cap a les 18 h. Van avisar el SEM, que tampoc no la va poder reanimar.