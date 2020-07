Jordi Cuixart assegura que «qui necessita tractament de democràcia és l'Estat»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, assegura que la decisió del Tribunal Suprem de revocar el 100.2 a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i obrir la porta a suspendre'l a la resta de presos «no és cap sorpresa». «Es pensen que perquè vagin fent xantatges nosaltres renunciarem als nostres postulats i a voler ser una majoria per implementar-los? Sense acritud i amb tota la tranquil·litat del món, els dic que van molt equivocats», sentencia Cuixart en una entrevista d'ahir a El Punt Avui.

El president d'Òmnium també retreu al ministre de Justícia espanyol, Juan Carlos Campo, que mostrés «respecte absolut» per la decisió del Suprem sobre el 100.2 i la denegació de la semillibertat a l'expresidenta del parlament Carme Forcadell i assegura que és «una vergonya» que «aplaudeixi amb les orelles».

A l'entrevista Cuixart denuncia que la fiscalia s'oposés a la concessió de permisos a Jordi Sànchez i Raül Romeva, a banda d'ell mateix, i argumentés que els calia «un tractament específic» perquè entenguessin que la independència de Catalunya s'ha de defensar dins el marc legal de la Constitució. «Aquí qui necessita un tractament de democràcia és l'Estat i els poders de l'Estat i no els presos polítics», sentencia.

A més, Cuixart va més enllà i critica específicament el govern espanyol de Pedro Sánchez, a qui acusa de reprimir més que l'anterior executiu de Mariano Rajoy. «Si comparem, la repressió no és que vagi a menys, és que va a més», lamenta, per afegir després que «les paraules van per un costat però l'obvietat evidencia que la repressió va en augment».

Taula de diàleg

El president d'Òmnium també es refereix a la taula de negociació entre els governs català i espanyol i reitera que ell mai renunciarà al diàleg però remarca que «ha de ser sense condicions». En aquest sentit, es mostra confiat que les forces polítiques catalanes «cada dia tenen més clar» que allò que es tracti en la negociació «ha de ser un diàleg sense condicions amb l'únic límit en la defensa dels drets fonamentals». «Si no, no serà un diàleg sincer i honest», conclou.

Escorcolls a la Zarzuela

D'altra banda, Cuixart també critica que la Guàrdia Civil hagi anat a escorcollar la seu d'Òmnium dues vegades «sense veure res il·legal» però mentrestant siguin «incapaços» de fer el mateix a la Zarzuela tot i que, com assenyala, «tothom sap que Joan Carles I tenia diners en negre». «Confio molt que d'aquí a unes dècades tothom convindrà que això és un despropòsit majúscul», carrega.

Òmnium visita Berga

La Caravana Òmnium En Ruta va fer parada ahir a Berga en el marc de la campanya que l'organització independentista ha decidit engegar aquest estiu i que la portarà a recórrer tot el territori català. De fet, la parada a la capital berguedana és tot just la segona després d'estrenar-se dissabte passat a Manlleu.

L'acte central va ser un debat protagonitzat per Marina Llansana, vicepresidenta d'Òmnium Cultural, i Ester Cuixart, germana de Jordi Cuixart, que va assegurar que el seu germà «està somrient, fort i combatiu perquè és conscient que encara no hem fet res».

En l'acte, la germana de l'empresonat va expressar posicions semblants a les del seu germà. Va lamentar que el 100.2 i el règim de semillibertat del qual gaudeix actualment podria ser revocat en pocs dies pel Tribunal Suprem. «Estem lluitant contra un estat poc democràtic perquè no ens deixa defensar ni expressar el que volem però el Jordi està preparat pel que vingui i és conscient que encara li queden sis anys», va recordar. Ester Cuixart també va revelar que els primers 90 dies de presó van ser els més durs per a l'activista independentista i que en els primers viatges a la presó de Soto del Real va passar una mica de por.

Un altre dels temes que es va tractar en el debat van ser els presumptes comptes fraudulents del rei emèrit Joan Carles I. De fet, fa poc menys d'un mes Òmnium ja es va querellar al Tribunal Suprem per posar fi a una «monarquia corrupta» i també va sol·licitar a Suïssa que bloquegés tots els fons sospitosos de tenir un origen il·lícit.

En aquest sentit, la vicepresidenta de l'entitat, Marina Llansana, espera que el Tribunal Suprem accepti la querella com a acusació popular i va afirmar que «nosaltres volem que el rei pagui pels seus delictes i que deixi de tenir aquesta inviolabilitat. Anirem fins on ens deixi el Tribunal Suprem», va assegurar.

Les ponents van aprofitar aquest cas per contraposar-lo al dels líders independentistes condemnats. «Em sembla un insult a la societat que la inviolabilitat d'un rei signifiqui impunitat i que el meu germà sigui a la presó per no fer res. Ens estan dient que ells poden fer i desfer i robar el que volen i que, en canvi, nosaltres sempre hem de pagar», va recordar Cuixart.