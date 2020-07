La junta d'accionistes d'El Corte Inglés aprova l'absorció d'Sfera

No hi va haver sorpreses excepte el fet que de la reunió accionarial s'hagi avançat un mes a les dates habituals de finals d'agost. La junta general ordinària d'accionistes d'El Corte Inglés, el gegant dels grans magatzems, ha aprovat per unanimitat el balanç dels comptes anuals presentats pel Consell d'Administració que reflecteixen una reducció de repartiment de dividend a 37,5 milions d'euros . També per unanimitat i com a element més destacable, la junta va donar el vistiplau definitiu a la fusió per absorció de la cadena de moda 'Sfera Jove'.

Aquesta incorporació de la societat creada el 2001 pel mateix El Corte Inglés per agrupar les operacions de la cadena tèxtil per vendre moda a botigues fora dels propis grans magatzems, permetrà a la companyia aprimar estructures, estalviar costos i establir noves sinergies en matèria de compres i administració empresarial. L'any passat, amb la inclusió en la societat de Bricor, i l'any 2017 amb l'entrada d'Hipercor, El Corte Inglés va confirmar aquesta tendència a concentrar. A partir d'ara només queda Supercor com a filial.

La companyia «no es preveu que l'operació de fusió hagi de tenir conseqüències significatives sobre l'ocupació».