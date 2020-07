Omella apel·la a la unitat durant la missa pels morts per la covid

L'arquebisbe i cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, va apel·lar a la unitat de les forces polítiques i de les diverses associacions en la lluita contra la pandèmia durant la missa en commemoració dels morts per la pandèmia. «No és temps de discussions inútils, de buscar culpables ni d'augmentar la divisió, és temps d'estendre la mà», va dir Omella, que va demanar «a qui té poder al món» que «uneixi forces i lluiti pel bé comú». El cardenal també va apostar per «fer front junts a la crisi social i econòmica que ve». Així es va expressar l'arquebisbe durant la celebració, que va acabar sent polèmica després que el Procicat no l'autoritzés per les mesures sanitàries, que només permeten reunions de deu persones en actes religiosos.

Durant l'acte, on es va alternar el català i el castellà, el cardenal també va voler fer una menció especial de la gent gran, sector que ha patit durament la pandèmia, i va remarcar que «han lliurat la vida per fer una societat més desenvolupada i fraterna».



Una cerimònia prohibida

L'arquebisbat, que va anunciar accions legals contra «l'arbitrarietat» de l'executiu per no autoritzar l'acte, va decidir mantenir la cerimònia, que es va fer a la Sagrada Família. Es va permetre només el 23% de la capacitat, que equival a un màxim de 500 persones, i es va prendre la temperatura a tots els assistents. Hi van participar familiars de víctimes i representants de l'àmbit sanitari i sociosanitari, així com dels cossos de seguretat i d'altres estaments. No ho va fer cap membre del Govern ni de l'Ajuntament de Barcelona.