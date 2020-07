El PP demana la baixada de l'IVA de l'hostaleria i «flexiseguretat» laboral

El PP creu que s'hauria d'implementar una baixada «temporal» de l'IVA de l'hostaleria i a posteriori analitzar la mesura, així com introduir més «flexiseguretat» laboral pactada, estabilitat reguladora i «predictibilitat» i reduir la despesa supèrflua per aconseguir unes finances públiques «sanejades» per disposar del màxim marge pressupostari.

Així ho va assenyalar la sotssecretària de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, que va recalcar la importància de la sostenibilitat pressupostària per tenir marge suficient per fer costat al teixit productiu i a la ciutadania quan es produeix una «catàstrofe» com la crisi del coronavirus.«Espanya necessita generar credibilitat en inversors, perquè apostin per nosaltres, inverteixin i es generi activitat», va emfatitzar Rodríguez, que va apuntar que això passa per una estabilitat reguladora i «predictibilitat».

En aquest sentit, va indicar que si el PP hagués estat al Govern hauria procurat a curt termini que no es destruís definitivament ocupació i no desaparegués teixit productiu, de manera que hauria fet més «estables» les mesures dels ERTO i els avals, que l'Executiu ha hagut d'anar ampliant «gradualment».

Així mateix, va indicar que el PP implementaria beneficis fiscals o baixada d'impostos, així com ajornaments impositius perquè les empreses no haguessin de fer front als costos fixos mentre no tinguessin activitat a conseqüència del coronavirus.