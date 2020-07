Quatre rescats durant el cap de setmana a la Catalunya Central

Els Bombers de la Generalitat van fer 4 salvaments de muntanya a la Catalunya Central durant el cap de setmana. Entre les actuacions, en destaquen una a Manresa, on un home va patir una lesió a un genoll que li va impedir continuar la seva excursió al camí entre Montlleó i els Comtals. Una dotació terrestre va accedir fins a l'indret i el va traslladar fins a l'ambulància del SEM, que va portar l'home a l'Hospital General de Manresa.

Els Bombers també van actuar a Castellar del Riu, on un menor va patir una caiguda des d'una alçada d'uns 3 metres i va picar de cara contra les roques. La seva família va alertar que el menor va patir una pèrdua de consciència i l'helicòpter dels GRAE es va mobilitzar ràpidament, així com 2 dotacions terrestres. El van traslladar al Parc Taulí de Sabadell.

També al Berguedà, a Capolat un ciclista va caure i es va fer un cop al cap al camí de la casa del Molinot. L'indret és accessible per al tot terreny de la dotació terrestre de Bombers però no per a l'ambulància, i per tant el rescat es va haver de fer amb l'helicòpter dels GRAE.

Al Moianès, a Sant Quirze Safaja un ciclista va patir una forta caiguda a l'Ullar i es va lesionar una cama. El seu acompanyant va avisar els efectius d'emergències que portava una alarma, que finalment els va servir per poder-los localitzar ràpidament.