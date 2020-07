Salut obre un expedient sancionador a l'Arquebisbat de Barcelona per la missa per a les víctimes de la covid-19

El Departament de Salut obrirà un expedient sancionador a l'Arquebisbat de Barcelona per haver incomplert la normativa amb la celebració de la missa per a les persones que han mort a causa de la covid-19, que el cardenal Joan Josep Omella va oficiar a la Sagrada Família aquest diumenge. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest dilluns que va donar instruccions al Departament de Salut com a òrgan competent en aquest àmbit perquè obrís un expedient sancionador a l'Arquebisbat per no complir la normativa del Procicat que prohibeix a Barcelona les trobades i reunions de més de deu persones, incloent cerimònies religioses. "Tothom és igual, un ciutadà, una empresa o l'Església", ha advertit Torra.

El president de la Generalitat ha lamentat que aquest diumenge se celebrés la cerimònia sense estar autoritzada i ha afirmat que no pretenen "limitar el dret a culte, ni molt menys" però que han d'"assegurar la salut de tots els ciutadans", després que l'Arquebisbat de Barcelona, per la seva banda, anunciés aquest diumenge que durant els propers dies emprendrà "les accions legals oportunes contra l'arbitrarietat i la indefensió que sofreixen el dret a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte". Segons l'Arquebisbat, la resolució administrativa de Salut suposa una vulneració de la llibertat de culte.

Davant aquest posicionament de l'Arquebisbat, el president de la Generalitat ha aprofitat per acusar Omella d'haver-se "oblidat de la Constitució quant als drets fonamentals i les cartes de drets humans que protegeixin la llibertat d'expressió, de concentració i manifestació" en els darrers anys i li ha recriminat que no hagi "alçat ni una vegada la veu per condemnar la repressió que viu Catalunya", sobre la situació política i social dels últims anys.

Torra ha volgut afegir una nota a títol personal i ha explicat que va estudiar als Jesuïtes, de qui va aprendre la teoria de l'alliberament, que els seus referents són Pere Casaldàliga i Ernesto Cardenal i que és amic de cures que treballen a Bellvitge i a la Mina. "La meva Església és la dels pobres i vulnerables", ha conclòs.