Torra demana un «esforç col·lectiu i solidari» per evitar més restriccions

El president català, Quim Torra, ha reclamat un "esforç col·lectiu i solidari" en els propers 10 dies davant la situació "crítica" de la pandèmia per evitar així més restriccions, que adoptarà sense que li "tremoli la mà" si cal, i ha demanat "extremar les mesures de prevenció", també als que es desplacin per vacances.

Torra ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa juntament amb el director de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya.

El president de la Generalitat ha alertat aquest dilluns d'"una situació massa crítica com per no donar-hi importància", i ha apel·lat a la responsabilitat de tota la ciutadania per evitar tornar a la foscor i a l'angoixa de dies anteriors, ha dit.

En una roda de premsa, ha precisat que la mitjana d'edat dels infectats ha baixat dels 60 als 37 anys, i s'ha adreçat especialment als joves: "Avui una botellada no és una festa, és un acte d'insolidaritat", i ha demanat a la Conselleria d'Interior i als alcaldes catalans que actuïn amb fermesa davant les vulneracions de la normativa.

Així mateix, en unes paraules en anglès, Torra ha reivindicat que Catalunya és una destinació turística responsable que segueix les recomanacions internacionals en la lluita contra el virus, i ha afegit que excepte les zones amb brots -com el Segrià (Lleida), Figueres (Girona) i Barcelona-, la resta de Catalunya "no tenen afectació i són segures".