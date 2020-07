Un voluntari de la diòcesi de Nantes reconeix haver incendiat la catedral

Un home detingut com a sospitós de l'incendi registrat la setmana passada a la catedral de la ciutat francesa de Nantes ha reconegut durant l'interrogatori ser el responsable del que va succeir, si bé no s'han aclarit ara com ara els motius que el van portar a fer-ho. L'home, de 39 anys i que treballava com a voluntari a la diòcesi, va reconèixer davant el jutge d'instrucció haver encès focs en els tres focus de l'incendi, segons ha revelat el fiscal de Nantes, que va afegir que l'home està sota custòdia. «El meu client ha cooperat», va dir Quentin Chabert, advocat del sospitós, que s'exposa a una pena de fins a deu anys de presó i una multa de 150.000 euros, tal com va recollir el diari francès 'Le Monde'. «Lamenta amargament els fets i reconèixer-ho ha estat un alliberament per a ell», va dir Chabert.

El rector de la catedral Hubert Champenois va apuntar que el voluntari estava encarregat del tancament de les portes el 17 de juliol, dia en què es va registrar l'incendi en la catedral, per la qual cosa va ser detingut i interrogat, si bé en un primer moment no va reconèixer els fets. En aquest sentit, Sennès va destacar que a la primera declaració va haver-hi «contradiccions» que van portar a les autoritats a citar-lo novament a declarar.

La Fiscalia ha obert una recerca per incendi intencionat després de detectar tres focus diferents en el foc que ha afectat la catedral de Sant Pere i Sant Pau, que data del segle XV. En concret, es va detectar un focus en la zona de l'orgue del temple i dos més en el costat d'una de les naus.

Aquesta no és la primera vegada que aquesta catedral, situada en el cor de Nantes es veu afectada per un incendi. El 28 de gener de 1972 es va cremar el sostre de la catedral gòtica de Sant Pere i Sant Pau. Els serveis religiosos no es van reprendre fins a 1985.