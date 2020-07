Alemanya recomana no viatjar a Catalunya, l'Aragó i Navarra si no és necessari pels rebrots

El govern alemany recomana als seus ciutadans no viatjar a Catalunya, l'Aragó i Navarra si no és necessari pels rebrots de covid-19. El ministeri d'Exteriors alemany ha actualitzat aquest dimarts les seves recomanacions de viatge i diu als alemanys que evitin els "desplaçaments turístics innecessaris" per la "gran quantitats d'infeccions" de covid-19 i els "confinaments locals".

Alemanya se suma així a la recomanació de no viatjar a Catalunya o a alguns dels seus territoris de França, els Països Baixos i Bèlgica, a més de la recomanació del Regne Unit de no viatjar a tot Espanya.