Aragonès acusa la Fiscalia de «rebentar la taula de negociació»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que el govern espanyol s'ha aixecat de la mesa de negociació en permetre que la Fiscalia "hagi rebentat el tercer grau" dels líders independentistes. A parer seu, l'executiu de Pedro Sánchez "ha de moure fitxa amb fets". Assegura que per seguir amb el diàleg "l'única solució passa per l'amnistia". Aragonès ha fet aquestes declaracions a les portes de Lledoners, després que els presos hàgin entrat al centre penitenciari. "Això d'avui és un pas enrere, de gegant, per a la solució política", ha assegurat.