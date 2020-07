La basílica de la Seu ret homenatge als 142 difunts de l'arxiprestat de Manresa

A la basílica de la Seu de Manresa no va quedar cap lloc buit dels que hi havia disponibles per seure, ahir, per a la celebració d'una missa funeral en memòria de les víctimes de la covid-19 de l'arxiprestat de Manresa, és a dir, tant de la ciutat com de Sant Joan de Vilatorrada.

L'homenatge va consistir en una eucaristia presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, i concelebrada pel rector, mossèn Joan Hakolimana, i l'arxipreste de Manresa, mossèn Antoni Castillo.

Abans de començar la cerimònia, l'arxipreste va fer una lectura del nom de les persones, una per una, que van morir durant el temps de confinament, és a dir, des del 14 de març fins al 15 de maig. En total, 142 persones.

A continuació, va prendre la paraula el bisbe, que va començar la seva intervenció fent una reflexió sobre els efectes «d'una pandèmia que ha posat a prova la humanitat de totes les persones». Va donar el condol als assistents «que no van poder acompanyar els seus ni en la malaltia ni en el traspàs» i els va encoratjar a «trobar el camí per a l'esperança i no conformar-se amb la resignació».

També va posar en relleu la tasca sanitària i governamental, que va descriure com a «plena de cor-redisses i decisions urgents». I va voler fer una menció especial del personal sanitari i els treballadors i voluntaris dels serveis socials i assistencials.

Pel que fa a les mesures de seguretat, tots els assistents portaven posada la mascareta i en entrar calia posar-se gel desinfectant.