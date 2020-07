Els catalans que viatgin a Galícia ho han de notificar a la Xunta des d'avui

La mesura ja es va avançar però aquest dimarts el Govern gallec ja ha publicat la norma que estableix un registre per als residents i no residents a Galícia que arribin a la comunitat des d'una zona amb alta incidència de coronavirus. A Espanya afecta els ciutadans procedents de Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc i La Rioja. Amb aquesta eina es busca poder fer seguiment del lloc i temps d'estada.

Després de l'arribada, el termini per comunicar les dades és de 24 hores i es pot fer en aquest enllaç. Els viatgers també podran notificar l'arribada a través del telèfon d'atenció del coronavirus (881.002.021). Agències de viatge, companyies de viatge o centres d'allotjament turístic podran demanar també aquestes dades.

En la llista, a més d'aquestes comunitats autònomes, s'inclouen més de 130 països, com alguns que afecten principalment els gallecs en el període estival pel trànsit de l'emigració, com Portugal i el Brasil. La mesura també afecta els treballadors que per motius laborals hagin de desplaçar-se fins a la comunitat gallega.