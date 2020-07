La Generalitat recomana no cedir espais als musulmans per fer la pregària conjunta de la Festa del Sacrifici del Xai

El Departament de Justícia, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, ha enviat una carta als ajuntaments on recomana no cedir espais per fer la pregària multitudinària musulmana del primer dia de la Festa del Sacrifici, a causa de la covid-19. La Festa del Sacrifici, l"Eid Al-Adha', comença aquest any el 31 de juliol, divendres vinent, i se celebrarà durant tres dies. Afers Religiosos ha parlat prèviament amb entitats i representants de les diferents federacions islàmiques, que comparteixen la preocupació del context actual. L'any passat es calcula que es van sacrificar més de 50.000 xais per a mig milió de musulmans a tot Catalunya.

La carta també recorda tres normes dels protocols per a la festa: només els carnissers podran entrar als escorxadors a buscar els xais, amb cita prèvia; els escorxadors no han de lliurar xais a particulars; i està prohibida la concentració de persones als voltants dels escorxadors. La festa se celebra matant un xai segons el ritus islàmic. La carn es comparteix un terç en família, un terç amb gent necessitada i un terç amb amics o veïns, encara que no siguin musulmans.

A causa del coronavirus, es recomana demanar cita prèvia a la carnisseria per evitar concentracions. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha posat a disposició dels escorxadors recomanacions i protocols d'actuació. Així, només els carnissers podran entrar als escorxadors, sempre amb cita prèvia. Els particulars només podran adquirir la carn a les carnisseries.

El sacrifici dels animals es durà a terme durant els tres dies establerts. Les condicions sanitàries fan impossible ampliar les hores de la jornada, i no es poden fer més hores com en altres anys s'havia fet. Per això, és important repartir les comandes en els tres dies establerts, per tal d'evitar aglomeracions.

Les comunitats islàmiques tradicionalment demanen als ajuntaments espais per fer la pregària conjunta del dia de la festa. Aquest any la Generalitat recomana que no es faci per prevenció. De fet, als municipis amb restriccions de l'àrea de Barcelona, el Segrià, la Noguera i l'Alt Empordà no es poden reunir més de 10 persones. A més, a tot Catalunya és obligatòria la mascareta en espais tancats i oberts, encara que es mantinguin les distàncies de seguretat.

La festa rememora, segons la tradició islàmica, el sacrifici que Abraham (Ibrahim) va oferir a Déu el seu fill com un acte de fe, però Déu va intervenir i li va proporcionar un xai perquè el sacrifiqués enlloc del fill. La festa es comparteix amb família, amics, veïns i els més necessitats. Se celebra el desè dia del mes islàmic de 'Dhu I-Hijja', i com que es tracta d'un calendari lunar, cada any s'avança uns onze dies respecte el calendari gregorià. Coincideix amb el pelegrinatge que fan cada any milions de musulmans cap a La Meca, tot i que aquest any no serà així a causa de la covid, i suposa un dels cinc pilars o preceptes fonamentals de l'Islam.