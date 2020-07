Graven per primer cop un os rentador a Catalunya en un bosc de Maçanet de Cabrenys

Dos socis del centre excursionista de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) han gravat per primer cop un os rentador a Catalunya. L'enregistrament es va fer el 22 de juliol passat a través d'una càmera nocturna (un sistema que es coneix com a fotoparament). Tot i que ja s'havia detectat la presència d'ossos rentadors en altres llocs del país, aquesta és la primera vegada que se'n té constància gràfica. L'espècie, originària d'Amèrica, pot arribar a ser agressiva –fins i tot, transmetre la ràbia- i suposa una amenaça per a la fauna autòctona. Els dos excursionistes, Lluís Genover i Xavier Turró, ja han alertat el Departament de Territori perquè intenti capturar l'exemplar. Es creu que algú el tenia com a mascota i que el va abandonar a bosc.

Els dos socis del Centre Excursionista Maçanetenc, de tant en tant, situen càmeres en diferents indrets boscosos amb l'objectiu de gravar la fauna autòctona de l'Empordà. Per a ells, asseguren, és un 'hobby'. Fan servir la tècnica del fototrampeig: escullen la localització (pensant en quin tipus d'animals volen enregistrar) i hi deixen la càmera un parell de nits. L'aparell té uns sensors que, quan detecten el moviment, graven durant una estona determinada.

Ara fa una setmana, van situar una càmera en un bosc situat al sud-oest del poble. És un lloc amb castanyers, a prop d'un curs d'aigua i que, com concreta Genover, "té un sotabosc bastant ric". La intenció inicial era gravar-hi guilles o senglars. Però la sorpresa va arribar quan van recollir la càmera.

Havien enregistrat un os rentador, un animal originari de l'Amèrica del Nord i Central, i que està catalogat com a espècie invasora. "D'entrada, ens vam pensar que era un teixó; però després, quan vam visionar les imatges a l'ordinador, ens vam adonar que no era una espècie característica de la zona, i vam descobrir que era un os rentador", explica Genover.

Es creu que algú que tenia l'animal com a mascota va decidir abandonar-lo. "És la hipòtesi més plausible; o això, o bé es va escapar", concreta l'excursionista. Turró també explica que, tot i que l'os rentador no és massa adequat per tenir-lo a casa (perquè és molt mogut i pot arribar a ser agressiu), l'espècie també suposa una amenaça per a la fauna autòctona.

"És molt depredador: pot afectar greument les poblacions de cranc de riu o d'espècies d'ocells, perquè se'n menja els ous", diu Turró. A més, competeix amb altres animals autòctons –com la guineu o la llúdriga- per l'aliment i també transmet paràsits. De fet, Turró concreta que pot arribar a transmetre la ràbia als humans.



Alerta al Departament

Lluís Genover concreta que, tot i que constaven cites d'ossos rentadors a Catalunya (el 2017 a l'Alt Penedès, i el 2018 a l'Alt Camp, per exemple) aquest és el primer cop que se n'ha gravat un exemplar. Els dos socis del centre excursionista ja han alertat el Departament de Territori al voltant de la troballa, com correspon en el cas de les espècies invasores.

En concret, han parlat amb el Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. "Ara, el que faran és mirar de capturar l'animal", explica Turró. De moment, i com ja han fet altres gravacions, han difós l'enregistrament per xarxes socials.

La seva idea, però, és aprofitar totes les gravacions que han fet fins ara i fer-ne una projecció pública a finals d'agost. "La nostra idea és donar a conèixer a la gent de Maçanet de Cabrenys quina és la fauna que hi ha als boscos del municipi; sobretot, perquè moltes espècies es mouen de nit, i és a través d'aquestes càmeres quan se les pot veure", conclou Xavier Turró.