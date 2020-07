El jutjat de vigilància penitenciària ha suspès el tercer grau penitenciari a 5 presos

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha suspès amb efectes immediats el tercer grau penitenciari concedit a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, després que la fiscalia hagi presentat aquest mateix dimarts el recurs contra aquesta classificació i n'hagi demanat la suspensió.

La magistrada dona tres dies a les defenses per presentar un recurs, però mentre es resol l'assumpte els presos tornaran al segon grau. La pèrdua del tercer grau planava sobre l'imaginari dels exconsellers presos des que van obtenir aquest permís que els atorgava més llibertat. La jutgessa actua per la petició de les darreres hores que ha fet el fiscal.

De moment, la jutgessa ha dictat cinc ordres per a cinc dels presos, sense citar la resta. Aquesta tarda, els mateixos presos han convocat els mitjans de comunicació a l'entrada de la presó. La defensa té tres dies per presentar recurs. En una primera reacció, el líder republicà Oriol Junqueras ha assegurat que de la presó "se'n surt" i que quan ho faci en sortirà per "guanyar" i per portar el país a la llibertat.

Després de la resolució judicial, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha preguntat si aquest és el diàleg que ofereix Espanya després que el jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya hagi suspès amb efectes immediats el tercer grau penitenciari d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Una decisió judicial com a conseqüència del recurs de la fiscalia en contra aquesta classificació penitenciària. "No, la llei no preveu la venjança com a resposta", ha afegit el president Torra a través d'una piulada des del seu compte de Twitter. La magistrada dona tres dies a les defenses per presentar un recurs, però mentre es resol l'assumpte ordena que els presos tornin al segon grau. L'exconseller Jordi Turull ha enviat un missatge d'ànims a la ciutadania: "No afluixeu, no afluixem i ens en sortirem", ha escrit en una piulada al seu compte de Twitter. "I llavors veurem, nosaltres i les futures generacions, que res haurà estat en va i que tot al final haurà valgut molt la pena", continua el missatge, que acaba amb un clam "per la llibertat, per la democràcia i per Catalunya" i per la "llibertat dels presos polítics i exiliats".

Per la seva part, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimarts que a la justícia espanyola "només els mou la venjança, com és perversament previsible". Després que el jutge hagi suspès el tercer grau de Junqueras, Romeva, Forn, Cuixart i Sánchez per la petició del fiscal, Aragonès ha dit que s'ha produït una "injustícia exprés i a la carta". "La fiscalia de l'Estat actua i el jutge executa al minut", ha lamentat a través de Twitter. "Ens tenen por als independentistes perquè saben que guanyarem", ha conclòs.

Ben diferent era la reacció a Ciutadans. La portaveu al Parlament del grup unionista espanyol, Lorena Roldán, ha celebrat viure en un "estat de dret" i en una "democràcia plena" del segle XXI després que el jutjat hagi suspès el tercer grau a Junqueras, Romeva, Forn, Cuixart i Sánchez. La líder de la formació taronja a Catalunya ha retret als presos de l'1-O voler una "justícia pròpia" per poder fer el que "volguessin" a Catalunya amb "total impunitat". "Afortunadament, vivim en un estat de dret i en una democràcia plena del segle XXI", ha apuntat.

L'ANC, en aquestes primeres reaccions, també ha lamentat la decisió judicial, que ha considerat de venjança. L'ANC ha qualificat la decisió de la fiscalia de Barcelona de recorre el tercer grau dels polítics presos com una "nova venjança de l'Estat per part de la fiscalia que, com recordava el president Sánchez, depèn del govern espanyol". "El govern més progressista de la història avala de nou la vulneració de drets, ara els penitenciaris, de preses i presos polítics", afegeix l'entitat a través de Twitter. El recurs de la Fiscalia de Barcelona davant del jutjat de vigilància penitenciària afecta el tercer grau d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La fiscalia argumenta que la classificació en aquest grau penitenciari pot crear certa "sensació d'impunitat".