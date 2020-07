Els municipis petits reclamen la reobertura dels consultoris locals tancats per la covid

Els pobles petits de la Catalunya Central reclamen la reobertura dels centres d'assistència primària que encara romanen tancats arran de la crisi sanitària. Des de mitjan març, molts consultoris locals van aturar l'activitat i, avui en dia, els veïns encara es troben sense aquest servei de proximitat i s'han de desplaçar a municipis de la vora per ser atesos. Per aquest motiu, els nuclis rurals demanen la represa de l'activitat immediata per garantir els drets de la població.

Un dels municipis afectats és l'Estany, al Moianès, on el centre d'atenció primària es manté amb les portes tancades des de fa quatre mesos. «El consultori s'ha d'obrir com més aviat millor, ja que la mitjana d'edat del poble és avançada i molts veïns necessiten aquest servei», assenyala l'alcalde de l'Estany, Salvador Tresserra.

Davant d'aquesta situació, els veïns d'aquest poble poden acudir al CAP de Moià per visitar-se i, si convé, «el metge es desplaça fins a l'Estany per tal de visitar aquelles persones que no poden moure's», explica Trasserra. Tot i així, destaca que la demanda és alta i, per aquest motiu, «cal garantir un espai per a l'assistència primària de proximitat».

De cara al setembre, està previst que el consultori torni a reprendre l'activitat. Abans de la pandèmia, un equip format per un metge i una infermera es desplaçava fins a l'Estany dos cops a la setmana. «Tinc l'esperança de recuperar com més aviat millor el servei, ja que si no la situació es cronificarà», apunta. De fet, considera que la pandèmia ha evidenciat les mancances greus que pateixen les poblacions rurals.

El cas de l'Estany és només un exemple de la llista de municipis de la Catalunya Central que es troben en la mateixa situació. De fet, Unió de Pagesos va emetre ahir un comunicat per reclamar al departament de Salut que estableixi sense demora un pla transparent i clar per a la reobertura ordenada de tots els consultoris locals i d'assistència primària. El sindicat comptabilitza una vintenta de municipis de la regió central que es troben sense aquest servei o bé amb el consultori obert però només un cop a la setmana.

Segons Unió de Pagesos, la cronificació del tancament dels consultoris està afectant una part de la ciutadania, sobretot, aquelles persones que viuen en pobles petits i, especialment, la gent gran que necessita aquest servei de proximitat per mantenir una qualitat de vida digna.

Des del sindicat també s'exigeix al Govern que aporti els recursos suficients per a la reobertura en condicions dels consultoris locals i dels CAP tancats per garantir que els professionals de la sanitat puguin treballar amb les garanties de seguretat necessàries.

En el comunicat, Unió de Pagesos observa que, arran del confinament, s'han tornat a posar de manifest les mancances greus de serveis a les poblacions rurals. El sindicat demana al Govern que garanteixi sempre la igualtat d'accés als serveis bàsics, indistintament del lloc de residència de les persones, entre d'altres motius, per lluitar contra el despoblament que pateixen els pobles a tot Catalunya.