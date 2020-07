El PDeCAT denuncia «pressions» de JxCat a militants per canviar de partit

El PDeCAT manté el seu pols amb JxCat, el nou partit impulsat per l'expresident Carles Puigdemont, i detecta, segons fonts consultades per Efe, pressions a militants perquè canviïn de bàndol, pocs dies abans que la formació demòcrata debati dijous el seu futur en la reunió del seu consell nacional.

La direcció executiva del PDeCAT, capitanejada pel bagenc David Bonvehí, va reunir-se ahir per pair l'acte fundacional de JxCat de dissabte passat, en què van participar cares conegudes de la formació demòcrata, com els exconsellers presos Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn i altres afins a Puigdemont.

Un acte que va tenir un format inèdit per la pandèmia, ja que es va celebrar en un plató televisiu i sense públic, en una imatge molt diferent del bany de masses que va suposar l'acte de presentació de la Crida Nacional per la República el 27 d'octubre del 2018.

Segons fonts del PDeCAT consultades per Efe, la direcció executiva, en què hi ha afins a Puigdemont com Míriam Nogueras o Lourdes Ciuró, va concentrar-se ahir en els preparatius del consell nacional del 30 de juliol a la tarda, on tindrà lloc el debat sobre el futur de la formació hereva de CDC.

Una reunió en què està prevista una intervenció inicial de Bonvehí i un torn de paraula obert als consellers nacionals de el partit, sense que hi hagi de moment cap votació a l'agenda, llevat que el sector crític opti per introduir en les pròximes hores una proposta de resolució sobre la necessitat de consultar a la militància l'encaix amb JxCat.

Puigdemont va mostrar diumenge un to conciliador i va dir estar convençut que hi haurà un acord amb el PDeCAT de David Bonvehí, però la batalla interna no ha cessat.

És més, després de la creació d'JxCat ja com a partit, fonts demòcrates van assegurar que s'estan fent «trucades i pressions» a militants del Partit Demòcrata per afiliar-se a la nova formació de Puigdemont.