Sant Vicenç amplia el nombre de dies disponibles per als abonats de les piscines

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha establert canvis en les franges horàries per a les piscines municipals, amb relació al que havia establert amb l'obertura de la temporada com a mesures excepcionals pel coronavirus. Des d'ara s'elimina la diferenciació per dies de la setmana i les franges queden només reduïdes a dues: matí o tarda. A la pràctica, suposa que els qui s'han tret el carnet tindran més dies disponibles per fer ús de les instal·lacions.

En concret, qui es va treure l'abonament per a dilluns, dimecres i divendres (més diumenges) al matí; o dimarts, dijous i dissabtes ( més diumenges) al matí, ara podrà anar a la piscina qualsevol dia de la setmana al matí. I el mateix passa en les franges de la tarda. Aquestes condicions es podran mantenir si no se supera l'aforament permès.

L'Ajuntament, però, es reserva el dret de tornar a les franges originals segons l'evolució de la pandèmia sanitària o per qüestions d'aforament si fos necessari.

En el cas de nous abonaments també podran anar-hi qualsevol dia de la setmana però, en el moment de donar-se d'de dies prefereixen per si s'hagués de tornar al sistema de franges diàries.