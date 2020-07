El TC denega la suspensió de la pena de presó a Carme Forcadell

El Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat denegar la suspensió de la pena d'11 anys i mig de presó imposada pel Tribunal Suprem a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell per sedició. La interlocutòria explica la doctrina del Constitucional per a aquests casos i recorda que estableixen el límit inferior de les penes greus en cinc anys. En el cas de Forcadell és més del doble i, per tant, considera que no hi ha prou motius per excarcerar-la.

Pel que fa al motiu, també al·legat, que el compliment de la pena podia tenir per a la greu situació de salut derivada de la pandèmia, assenyala que «tractant-se d'una persona que compleix condemna privativa de llibertat en un centre penitenciari, la concreta compatibilitat entre el compliment de la pena i la salut de qui roman internat a l'establiment exigeix un exercici de ponderació que correspon a les autoritats penitenciàries».