Torra veu «venjança» en la suspensió del tercer grau

El president de la Generalitat , Quim Torra, ha qualificat de "venjança" la decisió dels jutges i fiscals que han portat a la suspensió i ha llençat un missatge directe al govern espanyol. I és que el president veu el control de l'executiu estatal darrere de la suspensió i per això, en una declaració institucional, l'ha avisat que si vol reprendre el diàleg entre els dos governs "caldrà que abans demostri que té la ferma voluntat d'aturar les hostilitats contra el moviment independentista català". A més, Torra ha afirmat que decisions com aquesta no són cap "derrota", sinó que porta l'independentisme a "preparar-se millor per deixar de ser presoners d'un Estat autoritari".

Torra ha volgut reaccionar a la suspensió del tercer grau per a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Jordi Sànchez de la manera més solemne, amb una declaració institucional des del Palau de la Generalitat. En el seu breu discurs, ha explicat que la decisió judicial suposa "un nou atac contra la justícia, la democràcia i la llibertat". Per al president, aquest és "un cas més de repressió contra la voluntat democràtica del poble de Catalunya", que demostra que "el poder judicial i la monarquia trontollen a Espanya com un castell de cartes". "Estan corcats per dins i busquen distreure tothom. L'independentisme és l'objectiu", ha reblat.

Per a Torra, la suspensió és "més que una nova invasió competencial i una intromissió escandalosa per part d'òrgans que han acreditat la seva politització i manca d'independència". "És sobretot un acte de venjança, en la línia dels que ja ens tenen acostumats. Seguint el model dels estats totalitaris, com Turquia o la Xina, l'anomenada justícia espanyola proposa als líders polítics i socials independentistes un 'programa de reeducació' perquè es converteixin en bons i obedients súbdits de la monarquia espanyola", ha sentenciat, lamentant la situació.

I és que Torra veu la mà de l'executiu de Pedro Sánchez darrere de la decisió. "El govern espanyol s'ha vantat de controlar la fiscalia. Cal suposar, doncs, que la retirada del tercer grau ha passat el control del govern de socialistes, de Podem i dels comuns", ha dit, tot afegint que "s'acumulen les evidències que posen en dubte la pretesa voluntat de diàleg del govern espanyol". És per això que ha avisat que "si el govern espanyol té cap esperança de reprendre el diàleg, caldrà que abans demostri que té la ferma voluntat d'aturar les hostilitats contra el moviment independentista català".

Amb la suspensió del tercer grau per als presos, Torra creu que es demostra "l'Estat espanyol va decidir que sempre faria passar la unitat d'Espanya per davant de la democràcia i els drets humans". "I això és el que fa avui un cop més, amb els seus jutges i els seus fiscals, contra persones d'una integritat indestructible i d'un compromís democràtic innegociable. El nacionalisme espanyol per damunt de la raó republicana. Això té un nom i no és justícia: és venjança", ha insistit.

Per al president, "l'atac" de l'Estat es fa ""pel simple fet de ser representants polítics i socials independentistes" i per "voler fer valdre la democràcia per damunt de la imposició". "Potser creuen que amb aquesta decisió han derrotat algú. Ben al contrari. Ens fan més forts, reforcen les nostres raons i ens conviden a preparar-nos millor per definitivament deixar de ser presoners d'un estat autoritari que no accepta la voluntat democràtica dels catalans", ha conclòs Torra al missatge institucional.