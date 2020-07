Torrent i Maragall porten el suposat cas d'espionatge a les Nacions Unides

El president del Parlament, Roger Torrent, i el diputat d'ERC Ernest Maragall han portat el suposat cas d'espionatge als seus telèfons mòbils a les Nacions Unides, al Consell d'Europa i a Amnistia Internacional. A les cartes, Torrent i Maragall apunten que «l'espionatge a ciutadans i representants polítics constitueix una agressió inacceptable als drets fonamentals». Per això alerten que «les institucions de l'Estat puguin passar per alt aquests fets sense prendre les mesures oportunes» els obliga a «emprendre totes les actuacions a l'abast per impedir que aquestes pràctiques resultin impunes».

Per denunciar el presumpte espionatge, s'han posat en contacte amb el relator especial de promoció i protecció del dret a llibertat d'expressió i opinió de l'ONU, David Kaye, la comissària pels Drets Humans al Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, i la secretària general adjunta d'Amnistia Internacional, Julie Verhaar.